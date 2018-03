Na biatlon špínu neházím, ujišťuje Koukalová a začala s kickboxem

Biatlonovou kariéru odložila stranou a v současné době se můžeme jen dohadovat, jestli se k ní ještě vůbec někdy vrátí. Přesto ale Gabriela Koukalová nechce zahálet. Na svém facebookovém profilu se pochlubila fotografií z tréninku kickboxu, kam prý začala pravidelně chodit. "Probouzím se ze zimního spánku," pozdravila početnou základnu svých příznivců.



O jejím příběhu už toho bylo napsáno mnoho. Po skvělých posledních sezonách měla v té olympijské patřit na sportovním svátku v korejském Pchjongčchangu k největším biatlonovým favoritkám. Jenže kvůli zdravotním problémům se her pod pěti kruhy vůbec nezúčastnila a vynechala i celý ročník Světového poháru.



V minulém týdnu vyvolal veliký ohlas její otevřený rozhovor pro časopis Glanc, v němž se rozpovídala o tom, že za její vynucenou absencí bylo mnohem víc než jen bolavá lýtka. Svěřila se s psychickými problémy i s tím, že do české biatlonové party nikdy úplně nezapadla.



"Ale nejsem ukřivděná, nikoho z ničeho neobviňuji a neházím špínu na biatlon," ujistila v dalším příspěvku na sociální síti, kde se k několika tématům probíraným v rozhovoru ještě krátce vrátila. "Posledních pár měsíců pro mě bylo nejtěžších v životě, ale chci vypíchnout pár věcí, o kterých se spekuluje," podotkla úspěšná sportovkyně.



Podle ní totiž nejde o nějaký souboj její osoby proti zbytku české reprezentace. "Já jsem vděčná. Ondrovi Rybářovi vděčím za strašně moc, je to geniální trenér. Je rarita, že dokázal vytrénovat celou úspěšnou generaci. Stejně tak děkuji Jiřímu Hamzovi i celému biatlonovému hnutí. Sice se mi do biatlonové party nikdy úplně nepovedlo začlenit, ale to neznamená, že bych biatlonu litovala, nebo tam měla úhlavní nepřátele. Ve školní třídě také s někým vycházíte lépe a s někým hůře," vysvětlila Koukalová.



O víkendu pak zveřejnila zmíněnou fotografii z kickboxového tréninku, v komentářích jí však někteří fanoušci vyčítali, že měla mít úplně jiný program. "Raději bych vás viděl v Jablonci," napsal jeden z příznivců v narážce na to, že Koukalová mohla navštívit tradiční exhibici na závěr sezony, kde se letos kromě jiného loučil s kariérou Jaroslav Soukup.



Biatlonistka si ale o svém programu rozhoduje sama. Kickboxové tréninky vede slovenský kouč Vladimír Idranyi a vítězka Světového poháru ze sezony 2015/16 si jeho přístup pochvaluje. "Je to super věc na kondičku i relax a zábava. Vlado nám tvrdil, že se do něj můžeme pustit naplno, tak jsme ho s holkama vzaly za slovo," smála se Koukalová.



Podle svých slov se postupně dává zdravotně dohromady, z čehož se ale žádný výhled pro její biatlonovou budoucnost odečíst nedá. Na ten si ještě několik měsíců musíme počkat.

Probouzím se ze zimního spánku ;) Začala jsem chodit na tréninky kickboxu. Slovák Vladimír Idranyi je profík a... Zveřejnil(a) Gabriela Koukalova dne 24. březen 2018