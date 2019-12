Norský rychlík opět zvítězil, z Čechů dojel nejlépe Krčmář.

Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. J.T. Bö (Nor.) 30:07,8 (1 tr. okruh), 2. Fillon Maillet (Fr.) -22,0 (0), 3. Christiansen -1:00,0 (1), 4. T. Bö (oba Nor.) -1:01,7 (2), 5. Doll (Něm.) -1:23,8 (3), 6. Jacquelin -1:32,3 (2), 7. M. Fourcade (oba Fr.) -1:32,5 (2), 8. Bjöntegaard (Nor.) -1:42,0 (5), 9. Peiffer -1:51,6 (1), 10. Schempp (oba Něm.) -1:58,3 (0), ...14. Krčmář -2:31,9 (4), 41. Václavík -4:09,5 (4), 42. Štvrtecký (všichni ČR) -4:10,3 (6). Průběžné pořadí SP (po 6 z 24 závodů): 1. J.T. Bö 314, 2. T. Bö 265, 3. Fillon Maillet 238, 4. Desthieux (Fr.) 235, 5. Loginov (Rus.) 235, 6. M. Fourcade 227, ...20. Krčmář 101, 35. Štvrtecký 48, 42. Moravec (ČR) 33, 52. Václavík 19, 67. Šlesingr (ČR) 6. 15:00 stíhací závod 10 km ženy.