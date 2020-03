Po roce opět slaví Wiererová a Bö, rozloučila se finská "střela"

Celkovými vítězi Světového poháru v biatlonu se stejně jako v minulé sezoně stali Nor Johannes Thingnes Bö a Italka Dorothea Wiererová. Markéta Davidová obsadila jako nejlepší Češka čtrnácté místo, v závěrečném stíhacím závodě v Kontiolahti skončila osmá. S kariérou se vítězně před prázdnými tribunami rozloučil Francouz Martin Fourcade, mezi ženami slavila první triumf v životě jeho krajanka Julia Simonová.

Bö si obhajobu velkého křišťálového glóbu zajistil čtvrtým místem. Wiererové stačilo být jedenáctá hned za úhlavní rivalkou Tiril Eckhoffovou z Norska.

Fourcade odstartoval z druhého místa po sprintu, ale po druhé střelecké položce ztrátu na čtvrtečního vítěze Böa smazal a posunul se do čela. Vedení pětinásobný olympijský vítěz a třináctinásobný mistr světa udržel, připsal si 83. pohárové vítězství, ale ani to mu k sesazení norského soupeře z první příčky Světového poháru nestačilo.

Šestadvacetiletý Bö totiž do cíle doběhl jako čtvrtý za francouzskou trojicí Fourcade, Quentin Fillon-Mallet, Émilien Jacquelin a těsný náskok si pohlídal. Za Fourcadem zaostal o osm sekund a v konečném pořadí seriálu ho porazil o pouhé dva body. Jednatřicetiletý Francouz nerozšířil rekordní sbírku triumfů v seriálu, jemuž vládl v letech 2011 až 2018.

V posledním závodu sezony zkrácené kvůli pandemii koronaviru byl nejlepším z českých reprezentantů na 29. místě Ondřej Moravec. Hned za ním skončil Adam Václavík a Michal Krčmář obsadil 36. příčku. Celkově skončil z Čechů nejvýše Krčmář, a to stejně jako loni jednadvacátý.

Fourcade, otec dvou malých dcer, odešel do biatlonového důchodu i s 26 malými glóby. V této sezoně, jež přišla o finálový podnik v Oslu, vyhrál hodnocení sprintu a vytrvalostních závodů. Dnes se rozloučil zlatem právě v Kontiolahti, kde před deseti lety vyhrál první individuální závod ve Světovém poháru.

"Je vážně krásné zakončit to takhle. Všechny ty úspěchy výrazně překonaly moje nejkrásnější sny," řekl nejlepší biatlonista posledních let. Celý francouzský tým se pak výstižně oblékl do žlutých triček s nápisem: 'Žlutý dres navždy'.

Poklonu složil Fourcadeovi i norský rival Bö. "Všechny nás vedl k tomu, abychom se stali ještě lepšími biatlonisty. Musel jsem se kvůli němu pořád zlepšovat. Bude nám chybět," řekl.

Wiererová měla před posledním závodem sezony proti Eckhoffové k dobru jen osm bodů a nakonec vyhrála o sedm. Norka se o trofej připravila na poslední střelbě.

Davidová do stíhačky vyrazila z pátého místa po sprintu. V polovině závodu vedla, ale pak v poryvech větru při stojce třikrát chybovala. "Trochu mě to mrzí. Po druhé položce jsem odjížděla první a říkala si: wow. Při třetí jsem mohla dát o jednu míň, ale myslím, že mě to zase posune dál. Střelnice byla zrádná, poryvy velké. Musím pochválit servis, dneska jsem měla lyže perfektní," řekla Davidová České televizi.

Třiadvacetiletá biatlonistka z Janova nad Nisou v této sezoně získala tři medaile, všechny bronzové a pokaždé ve sprintu. "Můžeme být spokojené, zvládly jsme sezonu se ctí, těšíme se na další," shrnula sezonu, která skončila kvůli pandemii koronaviru o týden dříve a stejně jako v Novém Městě na Moravě i v Kontiolahti bez diváků.

Vedle Fourcadea si velkou rozlučku ve Finsku prožila i domácí hvězda Kaisa Mäkäräinenová. I jí scházeli fanoušci. Trojnásobná vítězka Světového poháru končí se závoděním v 37 letech. Olympijské medaile se nedočkala, ale z mistrovství světa jich má šest. "Na tomto stadionu jsem v roce 2003 absolvovala první biatlonový trénink a tady končím mezinárodní kariéru. Bohužel bez diváků, ale nevybrali jsme si to," řekla populární Finka.