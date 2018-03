Sponzor kritizuje biatlonisty: Politika do sportu nepatří

Generální ředitel hlavního partnera českého biatlonu skupiny Hamé Martin Štrupl zkritizoval rozhodnutí českých biatlonistů bojkotovat finále Světového poháru v ruské Ťumeni. Politika do sportu nepatří, řekl dnes na tiskové konferenci k hospodářským výsledkům společnosti. Češi bojkotují závěr SP stejně jako Kanaďané či Američané kvůli tomu, že vedení Mezinárodní biatlonové federace IBU navzdory dopingovému skandálu v Rusku neodebralo Ťumeni pořadatelství finále seriálu.

"Absolutně s tím nesouhlasím, říkal jsem to i panu (předsedovi svazu Jiřímu) Hamzovi a všem. Myslím si, že politika do sportu nepatří," řekl Štrupl. Podle něj chybějí fundamentální důvody, český biatlon to může poškodit. Přes kritiku chce firma podporovat český biatlon i v dalším olympijském cyklu, tedy do roku 2022.

Generálním partnerem českého biatlonu je skupina Viessmann Group, jeden z předních mezinárodních výrobců systémů tepelné techniky. Hamé je spolu s energetickou EP Energy Trading a stavební skupinou PSG hlavním partnerem. V Rusku má Hamé výrobní závod, loni tam skupině tržby vzrostly o 2,5 procenta.

Češi nesouhlasí s tím, že vedení IBU během únorové olympiády potvrdilo, že se finále SP (22. až 25. března) uskuteční v Ťumeni. A to přesto, že Rusko má za sebou rozsáhlý dopingový skandál ze Soči a nefunkční antidopingovou organizaci, která nedostala od světové agentury WADA svolení provádět testy.

Do Ťumeně nepojedou ani Kanaďané a Američané. "Drží se koalice ze začátku. Francouzi pojedou, protože Martinu Fourcadeovi jde o vítězství v SP. To je rozhodnutí každého. My si chceme zachovat vlastní tvář," uvedl v únoru šéf biatlonového svazu Hamza. Češi v čele s Hamzou a Michalem Šlesingerem hlasitě vystupují v boji proti užívání zakázaných látek a tlačí na IBU, aby byla v tomto směru důslednější.

V Ťumeni se mělo v roce 2021 uskutečnit biatlonové mistrovství světa. IBU však i pod tlakem závodníků před loňským světovým šampionátem rozhodla, že volbu pořadatele z roku 2016 prohlásí za neplatnou a hostitel se bude vybírat znovu.