Příprava na sprint? Vyděšená Puskarčíková i Krčmář při chuti

Třeskuté mrazy v kanadském Canmore narušily biatlonový program, povolených minut dvacet stupňů bylo překročeno. Čeští závodníci tak mají den volna navíc, aby se zotavili z náročné štafety. Michal Krčmář se ve skupinovém závodě probudil a zase ho to baví. Puskarčíková panikařila a Davidová se znovu stala spasitelkou ženského závodu.

Vytrvalostní závod byl pro Krčmáře střeleckým utrpením. Do štafetového klání zlepšil střelbu i běh, na svém úseku vytáhl český tým z osmnáctého na jedenácté místo. "Ve štafetě jsem se chtěl chyb vyvarovat, což se částečně povedlo. Pořád tam jsou ale dvě jedničky," mrzí rodáka z Vrchlabí a dodává, že střelnice v Canmore nepatří k jeho oblíbeným. "Není to tak, že bych se na tréninku se střelbou vyloženě trápil. Ale nejde to tady úplně samo, musím se s tím víc prát. Do neděle se s tím zkusím popasovat," slíbil stříbrný olympijský medailista.

"Od Anterselvy se po běžecké stránce cítím líp. Špatné nebylo ani v Ruhpoldingu, ale tam hrály roli i jiné faktory. Na trati mě to opět baví, což je dobrá zvěst před koncem sezóny. Pokusím se z toho ještě něco vytěžit," dodává sympatický osmadvacetiletý závodník.

To Tomášovi Krupčíkovi nejspíš krutý mráz svědčí. V pátečním vytrvalostním závodu překvapil soupeře, navzdory jedné minele při úvodní položce zaznamenal životní výsledek v podobě dvanáctého místa.

"Na střelnici jsem cítil jistotu od první do poslední rány, ani vítr mi moc nevadil. Horší byly zmrzlé prsty, kdy jsem při stojce necítil spoušť. Ale to se stává. Se svou střelbou jsem spokojený. Chyby soupeřů nám dnes pomáhaly posouvat se dopředu," připustil Krupčík. Že mu kanadská střelnice sedí, potvrdil i ve štafetě, kde se zařadil po bok šesti bezchybných závodníků.

Z chvostu do elitní osmičky

Hop nebo trop, to je střelba Lucie Charvátové. Zvlášť při položce vleže český fanoušek trne očekáváním, jak to dnes dopadne. V Canmore šestadvacetiletá rodačka z Hradce Králové bohužel předvedla tu horší variantu, musela na trestná kola a štafetu předávala na sedmnáctém místě.

Hororová začátek vylepšila až na třetí pozici jedoucí Markéta Davidová. Hrdinka posledních dní se tentokrát nevyhnula chybám na střelnici, jak sama přiznává, byla roztěkaná. Díky skvělému běhu však české závodnice vjížděly do posledního úseku na deváté příčce.

"Pocitově se mi nejelo dobře. Trať byla hrozně pomalá tím, jak byla přemrzlá. Navíc foukalo proti, takže to nebyla žádná velká sláva," komentovala nepříjemné povětrnostní podmínky mladá závodnice, jejíž malorážku zdobí kresba jednorožce.

Do elitní osmičky se české kvarteto nakonec dostalo, na konečné sedmé příčce dovezla štafetu Eva Puskarčíková. "Na první položce jsem se trošku vyděsila. Mám teď s ležkami trošku trampoty. Naštěstí mi nakonec všechny terč spadly," přiznala úlevu osmadvacetiletá biatlonistka z Jilemnice.

Tři dobíjené rány ji mrzely, nicméně hrozbu v podobě trestného kola naštěstí odvrátila. Stojka už se podařila, Puskarčíková navíc nevezla nikoho v zádech, takže mohla ušetřit síly do nedělního sprintu. Ten patří společně se štafetou k oblíbeným závodům české biatlonistky.