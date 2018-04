Problémy zastínily sport. Loučení Koukalové mělo být úplně jiné

Místo sportovních úspěchů se o Gabriele Koukalové během posledních dvanácti měsíců mluví jen v souvislosti se zdravotními problémy. Biatlonistka vynechala celou uplynulou sezonu, o víkendu oznámila, že nebude závodit ani v té příští. A postupně odhaluje nemoci a trápení, se kterými se potýkala v době, kdy navenek všechno vypadalo naprosto dokonale.



Bolavá lýtka, kvůli nimž Koukalová nemohla v létě pořádně trénovat, se najednou zdají být banalitou. Hlavní tvář českého biatlonu totiž nejprve v nedávném rozhovoru pro časopis Glanc přiznala komplikované psychické stavy nebo třeba i to, že do reprezentační party nikdy příliš nezapadla. V nově vydané knize s názvem Jiná Gabriela Koukalová teď zašla ještě dál.



"Několikrát denně jsem zvracela, jediným jídlem byly někdy odličovací tampony namočené ve vodě," píše Koukalová o poruchách příjmu potravy, které se u ní začaly projevovat v juniorském věku. Postupně prý ztratila dávivý reflex, a tak si ke zvrácení pomáhala například zubním kartáčkem nebo lžičkou.



Jde o těžko uvěřitelné vyprávění ženy, která z biatlonu v České republice udělala sport, jenž se popularitou v podstatě vyrovnal fotbalu i hokeji. Fanoušky si získala svým půvabem, širokým úsměvem i komickými příhodami ze závodů. Někdy málem přišla pozdě na start, jindy zase zapomněla lyže. I přes svou roztržitost ale byla ohromně úspěšná, což byl hlavní důvod, proč se biatlon v tuzemsku stal tak sledovaným. Triumfy jsou o to cennější ve světle skutečností, že Koukalovou tolik trápilo zdraví.



Ve Světovém poháru vyhrála třiadvacet závodů, ze světových šampionátů má šest medailí. Skvěle jí vyšly i olympijské hry v Soči, kde vybojovala dvě stříbra. Za sezonu 2015/16 má velký křišťálový glóbus, biatlonistka s lepší dlouhodobou formou na světě tenkrát nebyla. O rok později ještě zazářila na MS v Hochfilzenu, kde získala kompletní sadu cenných kovů.

Jsem JINÁ. Dneska vyšla kniha s mým životním příběhem. Ještě mi nebylo ani 30 let... Dlouho jsem se ptala sebe sama,... Zveřejnil(a) Gabriela Koukalova dne 11. duben 2018

Od té doby se ale na vrcholné akci neukázala. A velmi pravděpodobně už nikdy neukáže. "Teď si vůbec nedokážu představit, že bych se někam vracela," řekla jen tak mimochodem o víkendu na akci Ukliďme Česko s tím, že příští sezona se jí určitě týkat nebude. A čím delší pauza, tím by případný návrat do světové špičky byl logicky stále obtížnější.

Jestli ale tohle mají být kulisy pro loučení s kariérou nejúspěšnější biatlonistky české historie, je to hodně podivné. Koukalová by si jako výrazná sportovní osobnost zasloužila mnohem důstojnější atmosféru, než aby se v médiích propíralo, že před pár lety jedla tampony a zvracela pomocí zubního kartáčku.



Na druhou stranu - sama si to vybrala. Ona přišla s knížkou, ona otevřeně promluvila o problémech, které byly veřejnosti dosud utajené. Ale o sportu to v tomhle případě už vůbec není. "Ach jo, PR by Koukal," glosoval na Twitteru kajakář a olympijský medailista Vavřinec Hradilek. Manžel biatlonistky Petr je totiž oficiálním vydavatelem nové knihy, v níž osmadvacetiletá rodačka z Jablonce o anorexii a bulimii vypráví.



"Už se nechci skrývat a vymýšlet si. Je třeba toto tabu zbořit," napsala Koukalová na Facebooku. Možná ale docílí toho, že místo skvělé sportovkyně se na ní jednou bude vzpomínat hlavně jako na tu, jejíž biatlonové odcházení bylo dost zvláštní.