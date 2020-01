Propadák Davidové, Charvátová potěšila. Do čela jde Norka

Ženy - sprint (7,5 km): 1. Eckhoffová (Nor.) 18:55,5 (0 tr. okruhů), 2. H. Öbergová (Švéd.) -29,7 (0), 3. Wiererová (It.) -36,8 (0), 4. Solaová (Běl.) -50,1, (0), 5. P. Fialková (SR) -51,2 (0), 6. Röiselandová (Nor.) -55,4 (1), 7. Simonová (Fr.) -59,1 (1), 8. Hinzová (Něm.) -1:03,2 (0), 9. Vittozziová (It.) -1:06,3 (1), 10. Žuková (Pol.) -1:09,3 (1), ...15. Charvátová -1:25,1 (1), 71. Davidová -2:50,8 (4), 86. Jislová -3:14,9 (2), 99. Voborníková (všechny ČR) -4:33,5 (3). Průběžné pořadí SP (po 10 z 24 závodů): 1. Eckhoffová 441, 2. Wiererová 438, 3. Simonová 321, 4. Tandrevoldová (Nor.) 314, 5. Herrmannová (Něm.) 295, 6. H. Öbergová 294, ...14. Davidová 227, 23. Charvátová 144, 29. Kristejn Puskarčíková (ČR) 133, 52. Jislová 40.