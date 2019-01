Psychologická válka jak se patří. Souboj hvězd se mění v šachy

Biatlon nemá v současné chvíli sledovanější duel. Každý závod je doprovázen, kdo z francouzsko-norské dvojice Martin Fourcade - Johannes Thingnes Bö bude lepší. V letošní sezoně jasně dominuje Seveřan, který má vedení ve Světovém poháru pevně své moci a vždy se čeká, kdy přijde s odpovědí jeho soupeř. Ta poslední vynechání zámořských zástavek. Aby toho nebylo málo, tak jeho rival učinil totéž.

Už od začátku letošní sezony se mluví o tom, jak má Bö nad Fourcadem navrch v psychologické válce. Dokonce i český závodník Ondřej Moravec tvrdil po úvodních dílech Světového poháru, že Francouz prohrává se norským sokem na plné čáře. V rakouském Hochfilzenu se zdálo, že se král posledních šesti sezon vrátil zpět, ale jednalo se spíš o chvilkový záchvěv.

Sezona se přesunula do druhé poloviny. Před biatlonisty je vrchol v podobě mistrovství světa ve švédském Östersundu a právě k němu se Fourcade upínal, že zachrání nepovedený poolympijský ročník. Rozhodl se proto, že vynechá závody ve Světovém poháru v zámoří. "Bojuji v reálném světe za Böem," prohlásil obhájce celkového prvenství pro francouzský L'Equipe.

Důvod je jednoduchý. Fourcade ví, že další vítězství ve Světovém poháru je v nedohlednu. Na Nora ztrácí z druhého místa propastných 282 bodů. Norovi tak dal signál, že v dlouhodobém seriálu letos vyhrál on a zaměřil se na mistrovství světa a důkladnou přípravu před ním. "Stále to není na běžkách ono. Existuje příliš mnoho rozdílů mezi tím, co mám dělat teď a co jsem dělal v průběhu léta," prozradil Francouz.

Kopíroval soupeře

Učinil tak obtížné rozhodnutí vynechat závody v USA i Kanadě. "Je to těžká volba, ale musel jsem se jich vzdát, aby se mi podařilo najít to nejlepší v sobě na blížícím se mistrovství světa. Bude lepší, když se na něj teď zaměřím," odůvodňoval své rozhodnutí Fourcade. Důkladnější příprava před nejdůležitější akcí sezony by mu měla přinést úspěch na MS ve Švédsku a vrátit mu tak lesk neohroženého šampióna, který měl do loňského roku.

Jeho krok ovšem zaregistroval i Bö, který se rozhodl napodobit Francouze a stejně jako on nepojede závodit do USA i Kanady a bude se soustředit na mistrovství světa. Učinil totožný tah jako Fourcade a jejich boj mimo tratě se začíná přibližovat šachům. Psychologická výhoda je na straně Nora. Rozhodující mat sezony 2018/2019 však padne ve švédském Östersundu.