Puskarčíková dojela sprint v Oberhofu 17., vyhrála Röiselandová

Biatlonistka Eva Kristejn Puskarčíková skončila sedmnáctá ve čtvrtečním sprintu Světového poháru v Oberhofu. Markéta Davidová bodovala na 23. místě. V tradičně nevlídném počasí v německém středisku - dešti, větru a v husté mlze - vyhrála přesně střílející Norka Marte Röiselandová.

Další české reprezentantky se na bodované příčky nevešly. Lucie Charvátová absolvovala čtyři trestná kola a skončila 43., Jessica Jislová sice chybovala jen dvakrát, ale byla až v sedmé desítce. Tereza Voborníková při premiéře v SP obsadila 84. pozici.

Puskarčíková trefila devět terčů a až poslední zůstal černý. "Hrozně mě to mrzí. Strašně jsem se soustředila. Bohužel ta poslední nespadla. Na trati to bylo těžký, jela jsem jak na chůdách," řekla v České televizi.

Davidová, která v sezoně dojela sprint třetí v Östersundu a v Le Grand-Bornand, odstřílela čistě vleže a jela v první desítce. Po stojce ale musela na dvě trestná kola, navíc při obou střeleckých položkách strávila na střelnici hodně času.

"Za dvě bylo docela v pohodě, ale já jsem vůbec neběžela. Málem jsem tam umřela. Nevím, co se dělo," řekla Davidová a k podmínkám na trati dodala: "Někde se zdálo, že to jede samo, někde to drhlo. Bylo to náročné a pro mě dneska obzvlášť."

Röiselandová zaznamenala čtvrtou individuální výhru v kariéře. Zvítězila o půl minuty před Denise Herrmannovou, jež vybojovala pro německé biatlonistky první medailové umístění v sezoně. Třetí byla Francouzka Julia Simonová. V čele průběžného pořadí SP se udržela čtvrtá Dorothea Wiererová z Itálie.