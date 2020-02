Roeiselandová vydřela páté zlato, Češky v masáku ve třetí desítce

Ženy (12,5 km): 1. Röiselandová (Nor.) 39:14,0 (2 tr. okruhy), 2. Wiererová (It.) -20,7 (3), 3. H. Öbergová (Švéd.) -26,1 (3), 4. Hojniszová-Staregaová (Pol.) -29,1 (2), 5. Simonová (Fr.) -45,1 (2), 6. Jurlovová-Perchtová (Rus.) -52,0 (2), 7. Eckhoffová (Nor.) -1:00,2 (4), 8. Preussová (Něm.) -1:00,3 (3), 9. Hauserová (Rak.) -1:02,5 (2), 10. Bescondová (Fr.) -1:21,3 (3), ...20. Davidová -2:31,0 (5), 23. Kristejn Puskarčíková -2:58,5 (2), 29. Charvátová(všechny ČR) -4:53,6 (8). Průběžné pořadí SP (17 z 24 závodů): 1. Wiererová 719 b., 2. H. Öbergová 613, 3. Eckhoffová 607, 4. Röiselandová 597, 5. Hermannová (Něm.) 571, 6. Tandrevoldová (Nor.) 461, ...15. Davidová 335, 27. Charvátová 213, 28. Kristejn Puskarčíková 208, 65. Jislová (ČR) 40.