Sázkové kanceláře odhadují, že Češi další medaili nezískají

Čeští biatlonisté na MS v italské Anterselvě pravděpodobně už žádnou další medaili nezískají, zůstane tak u dosavadních dvou. Bookmakeři na tuto možnost vypsali kurz 1,16:1. Vyplývá to z odpovědí zástupců sázkových kanceláří v Česku. Sázkaře však lákají vyšší kurzy a na další český medailový úspěch přijaly sázkové firmy několik stovek tiketů. O víkendu jsou na programu ještě čtyři závody.

"První dva dny přinesly dvě bronzové medaile a fanoušci svítili optimismem. Jenže podle bookmakerů i většiny sázkařů tím medailová nadílka končí. Třeba ve štafetách proti nám stojí opravdu silné týmy. Přesto srdce některých fanoušků stále věří. Evidujeme poměrně dost sázek v na variantu, že Češi o víkendu získají ještě aspoň dvě další medaile. I když je tam hodně vysoký kurz 13:1," uvedla mluvčí Chance Markéta Světlíková. Na aspoň jednu další medaili bookmakeři vypsali kurz 4,5:1.

V sobotu se jedou štafety, ženská startuje v 11.45, mužská o tři hodiny později. V neděli jsou na programu závody s hromadným startem. Ženy vyjedou na trať ve 12.30, muži v 15.00.

"Favoritkami ženské štafety jsou Norky (1,8:1), Češky mají na vítězství kurz 70:1, do třetího místa 10:1. I ve štafetě mužů jsou favority v kurzu 1,9:1 Norové. Moravec a spol. mají kurz 80:1, do třetího místa 15:1," doplnil mluvčí Fortuny Petr Šrain.

Pokud jde o nedělní závody s hromadným startem, mezi ženami je podle Šraina konkurence hodně velká. "O medaile se pravděpodobně poperou domácí Dorothea Wiererová (5:1), Němka Denise Herrmannová (5:1), Norka Marte Olsbu Roeiselandová (6:1), Švédka Elvira Öbergová (6:1) a Norka Tiril Eckhoffová (8:1). Češky Markéta Davidová (25:1), Eva Kristejn Puskarčíková (150:1) a Lucie Charvátová (250:1) mohou jen překvapit," uvedl Šrain. U mužského závodu jsou největšími favority Nor Johanes Thingnes Bö (2,6:1) a Francouz Martin Fourcade (3,4:1). Z Čechů bude startovat pouze Ondřej Moravec, který má na vítězství kurz 100:1.

Před startem šampionátu podle Šraina bookmakeři předpokládali, že Češi žádnou medaili nezískají. Na tuto možnost vypsali kurz 1,38:1. Bronzová smíšená štafeta měla na zisk medaile kurz 12:1. "Lucie Charvátová, která byla třetí ve sprintu, měla kurz dokonce 60:1. Vsadit na tuto senzaci však nezkusil nikdo," podotkl Šrain.

Celkový objem sázek podle odhadu sázkových kanceláří dosáhne asi 130 milionů korun, zhruba o třetinu více než při loňském šampionátu ve švédském Östersundu.

Zatím největší sázku přijal Tipsport, podle mluvčího společnosti Jiřího Hadravy 200 tisíc korun na to, že v individuálním závodě bude Nor Johanes Boe lepší než Francouz Martin Fourcade. Vzhledem k celkovému vítězství Fourcada byla sázka neúspěšná. "Nejvyšší čistá výhra je 56 238 korun. Klient vsadil 102 250 v kurzu 1,55:1, že ve smíšené štafetě budou Němci alespoň osmkrát dobíjet," dodal Hadrava. Německý tým dobíjel jedenáctkrát a skončil čtvrtý. Nejlépe stříleli Češi s pouhými dvěma opravami. I to jim vyneslo bronzové medaile.