Skvělý Krčmář bere "bramboru", sprint ovládl norský rychlík.

Muži - sprint (10 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 24:56,8 (0 trest. okruhů), 2. Fillon Maillet (Fr.) -22,8 (0), 3. T. Bö (Nor.) -1:01,1 (0), 4. Krčmář (ČR) -1:14,1 (0), 5. Fak (Slovin.) -1:16,6 (0), 6. M. Fourcade (Fr.) -1:19,1 (1), 7. Seppala (Fin.) -1:29,5 (0), 8. Desthieux (Fr.) -1:37,6 (2), 9. Dale (Nor.) -1:42,8 (1), 10. Jacquelin (Fr.) -1:44,4 (1), ...31. Štvrtecký -2:26,6 (0), 42. Moravec -2:45,5 (1), 56. Šlesingr -3:18,5 (2), 77. Václavík (všichni ČR) -4:24,0 (5). Průběžné pořadí SP (po 18 z 24 závodů): 1. M. Fourcade 826 b., 2. Fillon Maillet 766, 3. J. T. Bö 750, 4. T. Bö 671, 5. Desthieux 610, 6. Jacquelin 578, ...21. Krčmář 271, 25. Moravec 216, 50. Štvrtecký 68, 75. Václavík 19, 81. Šlesingr 12, 84. Krupčík (ČR) 7.