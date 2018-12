Šlesingr nepoběží v Novém Městě. Přemohl ho poškozený obratel

Biatlonista Michal Šlesingr nebude startovat ve Světovém poháru v Novém Městě na Moravě. Magnetická rezonance totiž odhalila, že jeho problémy se zády způsobuje poškozený druhý bederní obratel. Závodníka tak čeká až několikatýdenní léčba.

"Dnešní magnetická rezonance ukázala, že došlo k poškození druhého bederního obratle a jeho příčného výběžku. Je to taková zlomenina, která je vidět na magnetické rezonanci, protože dochází k otoku kosti. Není to posunuté, je to na místě," řekl lékař české výpravy Vladimír Dobeš.

Pětatřicetiletý trojnásobný medailista z mistrovství světa Šlesingr kvůli bolestem zad nedokončil na Vysočině úterní trénink, ve středu jezdil a střílel s bolestmi. "V současné době ho obtěžuje hlavně bolestivost způsobená otokem měkkých tkání okolo toho poraněného místa," vysvětlil Dobeš.

Zranění si Šlesingr způsobil při prvním Světovém poháru v Pokljuce. Ve slovinském středisku spadl na záda. "Na kámen nebo sněhovou kouli a bouchnul se do pravé bederní oblasti. Určitou dobu to samozřejmě pobolívalo, ještě odjel Rakousko a teď se to vystupňovalo. Nejspíš následkem té fyzické zátěže," uvedl lékař.

Jen těžko se podle něho dá odhadnout, jak dlouho se bude biatlonista léčit. Dostane bederní pružný pás a čeká ho třeba magnetoterapie. "Doba může být několik týdnů, může to být krátké. Je to čistě subjektivní záležitost u těchto onemocnění. Bude to o jeho pocitech," řekl Dobeš.