Sprint biatlonistek ovládla Röiselandová před Dahlmeierovou, Vítková 19.

Biatlonistka Veronika Vítková se v hustém sněžení výborně vypořádala se střelbou a sprint Světového poháru v Novém Městě na Moravě dokončila na 19. místě. Z premiérové výhry se radovala Norka Marte Röiselandová, dříve jezdící pod jménem Olsbuová.

První start v sezoně Světového poháru po zdravotní pauze vyšel výtečně německé hvězdě Lauře Dahlmeierové, která přes jednu chybu na střelnici skončila těsně druhá. Třetí místo obsadila slovenská reprezentantka Paulina Fialková.

Nejlepší závod po více než dvou letech zajela devětadvacátá Lucie Charvátová. Bez bodů zůstala 48. Eva Puskarčíková, alespoň se ale dostala do stíhacího závodu. To nevyšlo Markétě Davidové, jež po čtyřech chybách dojela až na 67. místě.

"Nebylo to vůbec jednoduché. Trať byla hluboká, bořilo se to, ale zase to bylo pro všechny stejné. Mám dobrou pozici do stíhačky a zabojuju," řekla Vítková.

Po přesné ležce si rány vstoje hlídala a nemusela na trestné kolo. "Snažila jsem se, abych nejela ani metr navíc," řekla Vítková a přiznala, že běžecky se v hlubším sněhu necítí dobře. "Úplně mi to nechutnalo," uvedla a její slova dokumentovaly časy: za nejlepšími v běhu zaostala, za vítěznou Norkou skoro o 50 vteřin.

Pětadvacetiletá Charvátová sice musela po každé položce na jedno trestné kolo, ale z jejího pohledu šlo o vydařenou střelbu. "Jsem spokojená. Je to pro mě překvapení, protože se v sezoně ještě žádný závod nepovedl," řekla. V SP bodovala poprvé od března 2017 a lépe zajela naposledy předloni.

Puskarčíková minula shodně první ranou vleže i vstoje. "Jsem běžec, který potřebuje mít dvě nuly, abych dokázala být výš," konstatovala Puskarčíková.

Jednadvacetiletá Davidová, překvapivě třetí ve vytrvalostním závodu v Pokljuce, jednou minula vleže a především třikrát vstoje. Z českých závodnic měla nejlepší čas, ale 600 metrů navíc na trestných kolech ji z víkendových bojů vyřadilo.

V čele pořadí SP se devátým místem udržela Italka Dorothea Wiererová, na druhé místo se posunula Fialková. Finka Kaisa Mäkäräinenová totiž vstoje trefila jen jeden z pěti terčů a do stíhačky postoupila až z 58. místa.

V sobotu jsou na pořadu stíhací závody a v neděli, den před vánočními svátky, novoměstský program vyvrcholí závody s hromadným startem.