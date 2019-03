Sprint ovládla Kuzminová, Davidová byla čtvrt minuty od medaile

Ženy - sprint (7,5 km): 1. Kuzminová (SR) 22:17,5 (1 trest. okruh), 2. Tandrevoldová (Nor.) -9,7 (0), 3. Dahlmeierová (Něm.) -12,6 (0), 4. Öbergová -13,2 (1), 5. Brorssonová (obě Švéd.) -21,7 (1), 6. Herrmannová (Něm.) -23,9 (2), 7. Davidová (ČR) -26,5 (1), 8. Jurlovová-Perchtová (Rus.) -31,4 (1), 9. Eckhoffová (Nor.) -32,6 (2), 10. Wiererová (It.) -33,2 (2), ...38. Vítková -1:42,0 (2), 59. Puskarčíková -2:32,3 (2), 71. Charvátová (všechny ČR) -2:56,8 (4). Průběžné pořadí SP (po 19 z 26 závodů): 1. Wiererová 737, 2. Vittozziová (It.) 733, 3. Kuzminová 680, 4. Röiselandová (Nor.) 656, 5. Mäkäräinenová (Fin.) 574, 6. P. Fialková (SR) 526, ...19. Davidová 348, 42. Puskarčíková 138, 43. Vítková 126, 73. Charvátová 31, 89. Jislová (ČR) 10.