Sprinty v Ruhpoldingu vyhráli suverén Bö a Kuzminová

Muži - sprint (10 km): 1. J. T. Bö 22:56,3 (1 trest. okruh), 2. T. Bö (oba Nor.) -7,9 (0), 3. Doll (Něm.) -10,5 (1), 4. M. Fourcade (Fr.) -15,9 (0), 5. Loginov (Rus.) -26,1 (1), 6. Hofer (It.) -33,2 (1), 7. Kühn (Něm.) -39,4 (1), 8. Eder (Rak.) -42,7 (0), 9. Jacquelin (Fr.) -46,3 (1), 10. Samuelsson (Švéd.) -47,0 (0), ...25. Krčmář -1:10,9 (0), 31. Moravec -1:19,7 (0), 44. Štvrtecký -1:38,1 (0), 77. Krupčík (všichni ČR) -2:14,0 (2). Průběžné pořadí SP (po 11 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 602, 2. Loginov 452, 3. M. Fourcade 385, 4. Eder 362, 5. Desthieux (Fr.) 362, 6. T. Bö 352, ... 16. Krčmář 202, 17. Moravec 200. Ženy - sprint (7,5 km): 1. Kuzminová (SR) 19:15,1 (0), 2. Vittozziová (It.) -11,5 (0), 3. Öbergová (Švéd.) -29,1 (0), 4. Röiselandová (Nor.) -30,6 (1), 5. Bescondová (Fr.) -32,5 (0), 6. Wiererová (It.) -40,2 (1), 7. Chevalierová a Braisazová (obě Fr.) obě -46,1 (0), 9. Dahlmeierová -47,7 (0), 10. Preussová (obě Něm.) -50,8 (1), ...50. Davidová -2:04,7 (2), 51. Vítková -2:07,5 (3), 54. Puskarčíková -2:11,4 (2), 85. Charvátová -3:03,0 (3), 100. Jislová (všechny ČR) -4:14,5 (3). Průběžné pořadí SP (po 11 z 26 závodů): 1. Wiererová 476, 2. Vittozziová 450, 3. P. Fialková (SR) 401, 4. Kuzminová 387, 5. Chevalierová 365, 6. Röiselandová 352, 7. Öbergová 313, 8. Mäkäräinenová (Fin.) 307, 9. Hojniszová (Pol.) 304, 10. Krjuková (Běl.) 295, ...38. Puskarčíková 101, 42. Davidová 79, 47. Vítková 69, 64. Charvátová 19, 77. Jislová 10.