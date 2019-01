Stíhačku ovládli Bö a Wiererová. Davidovou zradila střelba

Ženy - stíhací závod (10 km): 1. Wiererová (It.) 29:20,1 (2 trest. okruhy), 2. Dahlmeierová (Něm.) -6,0 (1), 3. Vittozziová (It.) -16,2 (2), 4. Röiselandová (Nor.) -33,9 (3), 5. Kuzminová (SR) -46,5 (4), 6. Hauserová (Rak.) -55,8 (2), 7. Mäkäräinenová (Fin.) -1:08,1 (4), 8. Krjuková (Běl.) -1:08,7 (2), 9. Häckiová (Švýc.) -1:09,3 (2), 10. Simonová (Fr.) -1:20,2 (3), ...14. Davidová -1:45,2 (4), 37. Charvátová -3:33,4 (4), 42. Vítková -4:10,3 (4), 44. Puskarčíková (všechny ČR) -4:26,6 (5). Průběžné pořadí SP (po 14 z 26 závodů): 1. Wiererová 592, 2. Vittozziová 568, 3. Kuzminová 485, 4. Röiselandová 477, 5. P. Fialková (SR) 473, 6. Mäkäräinenová 405, ...29. Davidová 166, 41. Puskarčíková 101, 49. Vítková 69, 65. Charvátová 23, 81. Jislová (ČR) 10. Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 31:33,7 (3 trest. okruhy), 2. Guigonnat -34,8 (1), 3. Fillon Maillet -40,6 (2), 4. Desthieux -40,6 (2), 5. M. Fourcade (všichni Fr.) -50,9 (3), 6. Peiffer (Něm.) -56,7 (2), 7. Loginov (Rus.) -57,5 (1), 8. Eder (Rak.) -1:29,9 (2), 9. Hofer (It.) -1:40,5 (3), 10. Birkeland (Nor.) -1:49,4 (3), ...12. Krčmář -1:55,4 (3), 18. Krupčík -2:27,8 (4), Moravec (všichni ČR) nenastoupil. Průběžné pořadí SP (po 14 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 782, 2. Loginov 527, 3. M. Fourcade 511, 4. Desthieux 481, 5. Eder 468, 6. T. Bö (Nor.) 434, ...14. Krčmář 282, 20. Moravec 235, 51. Krupčík 41.