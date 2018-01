Strach? Nemám! Fourcade jasně odvrátil slova norského rivala

Fenomenální rychlík Martin Fourcade, nebo Norové? Francouzský biatlonista v závodech často nenajde konkurenta, jenže v poslední době mu šlapou na paty Seveřané. V olympijské sezoně jsou to především bratři Bø, kteří šestinásobnému vítězi světového poháru dělají starosti. Neohrožený Fourcade dal však v sobotní stíhačce jasným gestem najevo, že se konkurence nezalekne.

Když čistě odstřílel poslední položku, místo aby jel vstříc vítězství, otočil se francouzský biatlonista na své norské soupeře, kteří se teprve rovnali na stavu. "Kam to ten Fourcade jede?" kroutil hlavou fanoušek, když dvojnásobný olympijský vítěz udělal kolečko směrem k soupeřům a přejel pohledem své rivaly. To už se však trenéři a tým kolem skvostného sportovce potutelně usmívali, byli si totiž dobře vědomi toho, o co slavnému biatlonistovi kráčí.

Na následné tiskovce a později i na svém facebookovém profilu sám závodník gesto objasnil. "Respektuji, trpím, bojuji, pochybuji, ale nebojím se!" vysvětlil vedoucí muž světového poháru, který tak reagoval na slova dalšího z Norů Emila Hegleho Svendsena. Ten trochu překvapivě dojel v pátečním sprintu druhý právě za Fourcadem a v cíli poznamenal, že se Francouz Norů bojí.

Na trati mezi norskými závodníky a Fourcadem často probíhá o boj na ostří nože, mimo ni však vládne přátelská atmosféra. Francouzův dosavadní kouč Siegfried Mazet před sezonou přestoupil právě k Seveřanům, což by mohlo případné spory vyostřit, jak se však zdá, mezi biatlonisty se o napjaté atmosféře mluvit nedá.

"Martin říkal, že jeho bratr Simon vyhrál závod IBU Cupu, tak rodinná bitva pokračuje. Už se těším, až se vrátí i do Světového poháru," dodal Tarjei Bø na tiskové konferenci, kde panovala veselá nálada.

"Naši už doma vztyčují vlajku," pokračoval Tarjei, který dokončil stíhačku jako třetí. Dojel za svým úspěšnějším bratrem Johannesem, který navzdory třem trestným okruhům vybojoval stříbrnou příčku. "Zase ukázal, že je lepší," uznal sportovně starší z bratrů.