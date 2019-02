Ve sprintu byl nejrychlejší Christiansen. Šlesingr má první body

Muži - sprint 10 km: 1. Christiansen (Nor.) 23:29,7 (0 tr. okruhů), 2. Desthieux (Fr.) -1,3 (1), 3. Rees -22,4 (1), 4. Lesser (oba Něm.) -23,0 (0), 5. J. T. Bö (Nor.) -41,5 (4), 6. Fillon-Maillet (Fr.) -42,9 (1), 7. Hofer (It.) -46,3 (1), 8. Weger (Švýc.) -49,6 (1), 9. Guigonnat (Fr.) -52,7 (1), 10. Dale (Nor.) -56,5 (1), ...19. Šlesingr -1:20,6 (1), 26. Krčmář -1:31,8 (2), 67. Krupčík (všichni ČR) -3:03,9 (4) Průběžné pořadí SP (po 17 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 936, 2. Loginov (Rus.) 609, 3. Desthieux 588, 4. M. Fourcade (Fr.) 554, 5. Eder (Rak.) 541, 6. Fillon-Maillet 536, ...17. Krčmář 313, 21. Moravec (ČR) 247, 48. Krupčík 70, 71. Šlesingr 22.