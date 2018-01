VIDEO: Drama při biatlonu! Před startem se utrhla lavina

V italské Anterselvě, kde se koná poslední série biatlonových závodů před olympijskými hrami, v neděli vládla téměř pohádková atmosféra. Nejen biatlonové výkony, ale i záběry zasněžených kopců potěšily oko nejednoho fanouška. Jenže kouzelné horské vrcholy zároveň ukázaly, jak umějí být nebezpečné a nevyzpytatelné.

Závod s hromadným startem po střeleckém selhání Wiererové na poslední položce ovládla Darja Domračevová. Pro biatlonistky šlo o těžkou olympijskou generálku, v cestě jim kromě střelnice stály i nepříznivé podmínky na trati. Poryvy větru několikrát ohodily závodnice sněhem, kdo si nezavřel klapku na zbrani, měl pak na střelnici plné ruce práce s profukováním svého nástroje.

Husté sněžení spojené s prudkými nárazy větru způsobily komplikace už před závodem. Na záběrech zveřejněných na Twitteru IBU World Cup je dokonce vidět lavina, která se utrhla těsně před startem "masáku" žen! Valící se tuny sněhu zavalily prostor za startem, trať naštěstí poškozena nebyla.

It was an exciting mass start that should give you the perfect taste for how exciting the women's events will be in @pyeongchang2018 - here are the best moments of the last women's event in #ANT18



