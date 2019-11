Vítková se přidušovala, Moravec nečeká stabilní výkony.

S podobnými pocity vstoupí do nadcházející sezony biatlonisté Ondřej Moravec a Veronika Vítková. Oba olympijští medailisté mají za sebou přípravu velmi omezenou kvůli zdravotním problémům.

Držiteli tří cenných kovů z her v Soči 2014 se vrátily trable s játry a nabral manko dva a půl měsíce. Vítkovou, které byla v Soči členkou stříbrné smíšené štafety a druhý kov přidala díky bronzu ze sprintu v Pchjongčchangu 2018, zase omezovaly dýchací potíže a pořádně trénovat mohla až poslední měsíc a půl před sezonou.

"Teď jsem zdravý, to můžu říct," řekl čtyřiatřicetiletý Moravec novinářům v Praze na letišti před odletem do Östersundu, kde o víkendu začne Světový pohár. "Mám to tak, že dál než jeden den dopředu se nedívám. Pro mě je důležité, že mohu začít den a začít trénovat a fungovat normálně. To je pro mě priorita," konstatoval.

S podobnými pocity se chystala na cestu třicetiletá Vítková. "V září jsem si nedokázala představit, že bych měla startovat ve Světovém poháru. V tuhle chvíli to je o tom, že se potřebuju dostat do závodního tempa," podotkla.

Moravec měl znovu po dvou letech problémy s játry. Stejně jako tehdy byl brzy unavený. "Jako bych trénoval deset dní v kuse dvoufázově a šest hodin denně. A přitom jsem maximálně chodil po zahradě se sekačkou," popsal svůj stav z května a června. "Takže jsem nedělal nic, až to zase začalo být dobrý."

Nemyslí si, že šlo o náhodu, že se mu nemoc vrátila. "To má člověk v sobě hluboko zakódované a při nadměrném zatížení nebo stresu nebo kombinaci se ta věc zase projeví. To je tím, co dělám, to je s tím spojené," uvedl Moravec a dodal: "Lehce se řekne, aby byl člověk v klidu, ale je to můj cíl. O to se budu snažit."

Vítková řešila problémy s dýcháním. "Zavíraly se mi hlasivky a při výkonu jsem se začala přidušovat a tělo odcházelo," vylíčila. Dokázala odtrénovat čtrnáct dnů, ale pak musela delší dobu odpočívat. "Protože jsem toho měla plné zuby."

Moravec s Vítkovou shodně uvedli, že je napadla možnost konce kariéry, ale to zatím nehrozí. "Není to v mém věku jednoduché, ale když jsem začal něco dělat, tak bylo zase příjemné vidět, jak se člověk zlepšuje. Tyhle myšlenky si nechám až na potom," naznačil Moravec, že se bude zamýšlet po sezoně. Vítková dodala: "Na jaře jsem se rozhodla, že budu pokračovat, že to neukončím, a začala jsem trénovat. Chci ještě závodit."

Moravec se zkusí jako dříve trošku sobecky soustředit převážně na sebe a nezabývat se okolím. Chce se dostat do své bubliny. "Je potřeba zase fungovat takhle. Musíte se vyvarovat vnějšího světa, vytěsnit to a zaměřit se na sebe," řekl. Je připraven, že nebude jezdit vyrovnaně. "S tím, co jsem udělal, to ani nemůžu jinak čekat."

Vítková měsíc a půl trénuje kvalitně a má pocit, že se zlepšuje. Navíc doufá, že si tělo "pamatuje" spoustu dobrých tréninků z minulých sezon, na které se dá navázat. "Když udělám kvalitní tréninky, tak se můžu vrátit, kde jsem byla. Asi tam nějaké výkyvy budou, ale věřím, že se tam najdou lepší záchvěvy," doufala.