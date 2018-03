Vítková skončila ve finském Kontiolahti ve sprintu šestá

Bronzová olympijská medailistka ve sprintu Veronika Vítková obsadila v Kontiolahti v úvodním závodu Světového poháru biatlonistek po hrách v Pchjongčchangu šesté místo. Na nejkratší trati 7,5 km dnes ve Finsku zvítězila Běloruska Darja Domračevová.

Vítková předvedla čistou střelbu, ale ztratila 21 sekund na Domračevovou, jež musela na jeden trestný okruh. Ke stupňům vítězů chybělo aktuální české jedničce 15,5 sekundy. V Kontiolahti tak skončila úspěšná série Vítkové, jež byla v posledních třech sprintech vždy třetí. Podařilo se jí to v lednu v Oberhofu a v Anterselvě a především před měsícem pod pěti kruhy v Pchjongčchangu.

"Za nulu na střelnici jsem ráda, protože na trati to nebylo ideální, nedokázala jsem se dostat do svého tempa. Ležku jsem si hodně hlídala, na stojce jsem se toho pak trochu bála, ale dokázala jsem to udržet," řekla České televizi Vítková. "Pořád se vezu na své vlně, doufám, že mi to vydrží až do konce sezony," dodala.

Čtyřnásobná olympijská vítězka Domračevová vyhrála třetí pohárový závod v sezoně a druhý za sebou po lednové generálce na ZOH v Anterselvě. Jednatřicetiletá hvězda porazila o pouhou půlsekundu Němku Franzisku Hildebrandovou, na niž přitom po druhé střelbě ztrácela 17,6 sekundy. Třetí skončila s odstupem 5,5 sekundy Italka Lisa Vittozziová.

Pátá doběhla dvojnásobná olympijská šampionka z Pchjongčchangu Laura Dahlmeierová. Vítkovou německá biatlonistka porazila o 1,6 sekundy. Na body dnes dosáhla ještě Jessica Jislová, jež díky bezchybné střelbě obsadila 22. pozici. Eva Puskarčíková uzavřela pátou desítku a Veronika Zvařičová byla na 87. příčce. V sobotu jsou v Kontiolahti na programu sprint dvojic a smíšená štafeta, v neděli tento díl SP zakončí závody s hromadným startem.