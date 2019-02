Vítková skončila ve stíhačce devátá, Davidová poskočila o 20 míst

Poslední individuální závod před mistrovstvím světa se českým biatlonistkám vydařil. Ve stíhacím závodu na Světovém poháru v Soldier Hollow si díky bezchybné střelbě Veronika Vítková i Markéta Davidová výrazně polepšily: Vítková doběhla devátá a Davidová se posunula oproti sprintu o dvacet míst na dvanáctou příčku. Vyhrála Němka Denise Herrmannová.

Třicetiletá Vítková, medailistka z olympijských her i mistrovství světa, se prosadila do elitní desítky poprvé v sezoně. Vybíhala jako devatenáctá a střílela čistě i rychle. O osm let mladší Davidová, která během této zimy vybojovala ve Světovém poháru už čtyři medaile, rovněž trefila všech 20 terčů a poskočila o dvacet příček.

"Když měla Verča v poslední době útlum běžecky, snažila se i v tréninku tím rychleji střílet a ona se jí teď ta rychlá střelba přelila i do závodů," řekl kouč Jiří Holubec České televizi. "Občas střílí trochu vabank, ale zatím jí to vychází a je to paráda," dodal k Vítkové, jež byla třetí nejrychlejší střelkyní.

Po sobotním závodu přišla o žluté číslo Dorothea Wiererová. Novou vedoucí ženou seriálu je jiná Italka Lisa Vittozziová, jež doběhla šestá a svou krajanku přeskočila o sedm bodů. Wiererová netrefila osm terčů a uzavírala druhou desítku. Dvě příčky za ní skončila Eva Puskarčíková, která si závod prodloužila o dva trestné okruhy.

Od 22:05 SEČ je v americkém Soldier Hollow na programu stíhačka mužů, do níž nastoupí jen Michal Krčmář. Michal Šlesingr bude šetřit síly pro nedělní štafetu. Mistrovství světa v Östersundu začne 7. března.