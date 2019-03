Wiererová je novou biatlonovou královnou, Bö uspěl mezi muži

Muži - závod s hromadným startem (15 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 37:25,6 (0 tr. okruhů), 2. Peiffer -19,2 (0), 3. Doll (oba Něm.) -38,0 (2), 4. Eberhard (Rak.) -42,3 (3), 5. Christiansen (Nor.) -44,6 (2), 6. Hofer (It.) -1:07,2 (3), 7. Desthieux (Fr.) -1:10,1 (3), 8. L'Abee-Lund (Nor.) -1:14,3 (2), 9. Nawrath (Něm.) -1:24,4 (2), 10. T. Bö (Nor.) -1:24,8 (4), ...22. Krčmář (ČR) -2:19,2 (4). Konečné pořadí disciplíny (po 5 závodech): 1. J. T. Bö 262, 2. Peiffer 219, 3. Fillon Maillet (Fr.) 218, 4. Eberhard 196, 5. Doll 167, 6. Desthieux 163, ...19. Krčmář 94, 23. Moravec 72, 38. Krupčík (oba ČR) 21. Konečné pořadí SP (po 25 závodech): 1. J. T. Bö 1230, 2. Loginov (Rus.) 854, 3. Fillon Maillet 843, 4. Desthieux 831, 5. Peiffer 802, 6. T. Bö 724, ...21. Krčmář 392, 30. Moravec 276, 41. Krupčík 154, 71. Šlesingr (ČR) 28. Ženy - závod s hromadným startem (12,5 km): 1. Öbergová (Švéd.) 35:56,2 (2 tr. okruhy), 2. Eckhoffová (Nor.) -1,3 (3), 3. Eganová (USA) -10,4 (1), 4. Herrmannová (Něm.) -21,6, 5. Hauserová (Rak.) -48,7 (2), 6. P. Fialková (SR) -54,7 (4), 7. Simonová (Fr.) -56,0 (4), 8. Preussová (Něm.) -56,2 (3), 9. Röiselandová (Nor.) -1:01,6 (4), 10. Kuzminová (SR) -1:04,1 (6), ...14. Davidová -1:31,0 (5), 29. Vítková (obě ČR) -3:26,8 (3). Konečné pořadí disciplíny (po 5 závodech): 1. Öbergová 220, 2. Wiererová (It.), 3. P. Fialková (SR) obě 194, 4. Röiselandová 161, 5. Jurlovová-Perchtová (Rus.) 155, 6. Tandrevoldová (Nor.), ...16. Davidová 106, 34. Vítková. Konečné pořadí SP (po 25 závodech): 1. Wiererová 904, 2. Vittozziová (It.) 882, 3. Kuzminová 870, 4. Röiselandová 855, 5. Öbergová 741, 6. P. Fialková 687, ...21. Davidová 428, 30. Vítková 253, 39. Puskarčíková 152, 81. Charvátová 31, 90. Jislová (všechny ČR) 10.