ŽIVĚ: Češi útočí! Na třetí místo schází půl minuty

Biatlonové mistrovství světa začíná! Šampionát ve švédském Östersundu odstartuje štafetou mixu, která patří mezi parádní disciplíny českých biatlonistů. Před čtyřmi lety dokonce vybojovali zlato. Letos mezi favority sice nepatří. Kvarteto Vítková, Davidová, Krčmář a Moravec by ale měli atakovat pozice v elitní šestce.

V aktuální sezoně se jely zatím jen dvě smíšené štafety. Na začátku sezony ve slovinské Pokljuce a poté před měsícem americkém Soldier Hollow. V obou případech se radovali Francouzi, kteří jsou největšími adepty na vítězství i na mistrovství světa.

České kvarteto má mnohem skromnější cíle a za úspěch by se považovalo i umístění do šestého místa, které se mu podařilo právě v zámoří. Místo Michala Šlesingra však nyní pojede Ondřej Moravec a Evu Puskarčíkovou nahradí zkušenější Markéta Davidová. Aspiranty na medaili se však musí hledat ale jinde. O cenné kovy by kromě Francouzů mělo bojovat Švýcarsko, Norsko, Itálie, Německo či Rusko.