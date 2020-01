Zpackaná generálka. Biatlonistky doběhly ve štafetě 16.

České biatlonistky v oslabené sestavě bez nemocné Evy Kristejn Puskarčíkové v poslední štafetě před mistrovstvím světa propadly. Na Světovém poháru v Ruhpoldingu skončily v pátek šestnácté. O šance na úspěch je hned na prvním úseku připravila Lucie Charvátová, která musela po střelbě vestoje na tři trestná kola. Popáté za sebou vyhrály štafetu úřadující mistryně světa Norky.

Charvátová byla nejlepší Češkou ve středečním sprintu, kde minula jen jeden z deseti terčů, ale štafetového prokletí se opět nezbavila. Při položce vleže jen jednou dobíjela, ale vestoje trefila pouze dva z osmi terčů a propadla se na poslední 23. místo.

"Já jsem se klepala, už když jsem na tu střelnici přijížděla. Ačkoliv těch zkušeností mám dost, tak tohle je důkaz, že na to nemám. Já ty štafety opravdu ráda nemám. Je náročné pro to cokoliv udělat, ale nejde mi to. Tohle fakt nejde," řekla České televizi šestadvacetiletá biatlonistka, která ve štafetách míří na trestná kola opakovaně.

Markéta Davidová přebírala štafetu na 22. místě a jela sólový závod. Po minulých nevydařených závodech, které vyvrcholily 71. místem ve sprintu, se pokusila najít pohodu. Jen jednou dobíjela vestoje a posunula Češky na 18. místo. "Jsem ráda, že se mi povedla stojka, i když byla strašně pomalá. Já se ale potřebuju vrátit k těm svým nulám, tak jsem si to tam vystála," poznamenala.

Premiéru ve štafetě si odbyla devatenáctiletá Tereza Voborníková, která podle očekávání výrazně ztrácela na trati, ale solidně střílela a klesla jen o jednu příčku. Finišmanka Jessica Jislová se obešla bez náhradního náboje a posunula štafetu na šestnácté místo.

Favorizované Norky byly po prvním úseku až ve druhé desítce a ještě v polovině závodu ztrácely na osmé příčce 47,2 sekundy na vedoucí Francii. Pak ale znovu zazářila aktuálně nejlepší biatlonistka Tiril Eckhoffová, která smazala tři čtvrtě minuty a vytáhla Norky na druhé místo necelé tři sekundy za Francii. Marte Olsbuová Röiselandová se po ležce dostala do čela a už vedoucí pozici nepustila.

Francouzky na Norky ztratily 10,7 sekundy, třetí příčku obsadily s odstupem dalších deseti sekund Švýcarky.

V sobotu poběží v Ruhpoldingu štafetu muži.