Bláznivé vítězství Shiffrinové. Triumf oslavila v posteli

Kvůli hustému sněžení byl zrušen dnešní superobří slalom Světového poháru lyžařek v Krasné Poljaně. Američanka Mikaela Shiffrinová díky tomu ovládla celkové pořadí seriálu, protože sedm závodů před koncem má na prvním místě průběžného pořadí nesmazatelný náskok 719 bodů.

Pro americkou reprezentantku však šlo pouze o formální potvrzení třetího triumfu v kariéře, protože v Rusku stejně jako její největší soupeřka Slovenka Petra Vlhová neměla v plánu startovat. Obě se připravují na slalomářské závody ve Špindlerově Mlýně, které jsou na programu příští týden.

"Je to hodně zvláštní, protože zrovna sedím na posteli," řekla Shiffrinová ve videu, které umístila na twitter. "Asi využiju toho, že to nikdo neuvidí, a asi si tady trochu radostí zaskáču a zatancuju. Je to opravdu bláznivé," přidala americká lyžařka.

V Rusku šlo o druhý závod za sebou, který byl zrušen kvůli špatným podmínkám. Dnes byl původně na programu sjezd, ten se však neuskutečnil poté, co se neodjel ani jeden ze tří tréninků. V neděli by se v ruském olympijském středisku měl konat další závod v superobřím slalomu.

Třiadvacetiletá Shiffrinová celkovým prvenstvím navázala na triumfy z předchozích dvou sezon, na kontě má také šest malých glóbů za prvenství ve slalomu. Americká reprezentantka má ve sbírce úspěchů také pět titulů z mistrovství světa a dvě zlaté olympijské medaile.

Probíhající sezona je pro Shiffrinovou nejlepší v dosavadní kariéře, protože ke dvěma vítězstvím na světovém šampionátu přidala 14 výher ve Světovém poháru. V něm tradičně dominovala technickým disciplínám, ale třikrát dokázala ovládnout i superobří slalom.

"Je to pro mě opravdu výjimečný rok, protože slušná porce úspěchů přišla i v super-G," uvedla Shiffrinová. "Vždycky jsem chtěla bodovat ve všech disciplínách. Postupně na tom pracuji a v téhle sezoně jsem udělala obrovský krok dopředu," prohlásila.