Bolavá kolena řekla STOP. Skikrosařka Zemanová ukončila kariéru

Musela se smířit s koncem. Bolavá kolena už jí víc nedovolí. Úspěšná česká lyžařka a skikrosařka Andrea Zemanová se rozhodla uzavřít kariéru. V pouhých pětadvaceti letech. Přestože se prala s řadou zdravotních problémů, zvládla vybojovat i řadu úspěchů. Nejvíc byla vidět na Světovém poháru v Aare roku 2015, kde získala druhé místo. Dcera slavného lyžaře Bohumíra Zemana už však další vavříny nepřidá. Teď se začíná chystat na novou roli. Po kariéře.

Nejdřív dlouhá léta závodila na lyžích, pak vyměnila slalom a sjezd za skikros. Doma měla ten nejlepší příklad. Její tatínek Bohumír byl veleúspěšným lyžařem a prvním Čechem, který vystoupal při závodech Světového poháru na stupně vítězů. Závodil dokonce i na dvou olympiádách - v Innsbrucku a Lake Placid.

Jeho dcera si vybrala stejný sport a odmalička se věnovala lyžování. Na republikových šampionátech si připsala řadu vítězství a zisk mnoha cenných kovů. V roce 2011 startovala i na MS, kde dojela v super-G na 32. místě.

Postupně ale vyměnila alpské disciplíny za skikros, v němž se jí rovněž začalo dařit. Na juniorském MS si dojela pro 4. místo. Zúčastnila se i olympijských her v Soči, odkud odjížděla s 21. místem. Při Světovém poháru ve švédském Aare roku 2015 dokonce vyválčila stříbro. Postupně se ale začaly víc a víc projevovat vleklé potíže s koleny. I s nimi dokázala ve Feldbergu při SP dojet osmá.

"Začalo to minulý rok na podzim, kdy mi lékaři začali čistit zničenou chrupavku v kolenech," řekla loni na podzim pro idnes.cz Zemanová. "Vždycky ji vyčistili, já přes bolest fungovala, ale nebylo to ono. Bolelo mě to, i když jsem jenom ležela. Tvořily se tam záněty, jak čéška drhla o stehenní kost a drtila to," popisovala skikrosařka své problémy.

Ty se však nelepšily a Zemanová ztratila spoustu času, který mohla využít k tréninku. Pak absolvovala další zákrok. "Ty tři operace, které jsem absolvovala předtím, mi vůbec nepomohly, byly zbytečné. Řešil se totiž následek toho problému a ne příčina. Pan doktor Větvička se svým týmem mi nařezal postranní vaz, aby mi čéška zapadla do jamky a zase to správně fungovalo. Ta úleva byla strašná. Už třetí den to bylo lepší než rok předtím," mrzelo ji, že ke správné operaci nedošlo dřív.

Pak se rozplynul i sen o olympiádě číslo 2. "Zkoušela jsem to do poslední chvíle, start na olympiádě je velká čest. Ale prostě to nešlo. Strašně mě to mrzí, ze Soči mám spoustu super zážitků. Dělala jsem pro to všechno," prohlásila zklamaně pro czechteam.info ve chvíli, kdy definitivně vzdala možnost odletět do Jižní Koreje.

Po pár měsících přišlo ještě těžší rozhodnutí. Kvůli prokletým kolenům musela kariéru zcela ukončit. V pouhých pětadvaceti letech. "Chtěla bych vám oznámit, že po tom všem mi kolena neumožňují dál vrcholově sportovat. Každej rok byl v tomhle drsném sportu boj...ale krásnej...bolesti kompenzovaly ty nejhezčí zážitky.. no nebudu tady psát dlouhej srdcervoucí příspěvek...kdo si tím neprojde, tak stejně nepochopí... .co jsem prožívala a prožívám... dlouhej příběh...Takže děkuju mooooc lidem, kteří mi jakkoliv pomohli," napsala na svém oficiálním facebookovém profilu.

Teď si vyzkouší něco nového. Život bez vrcholového sportu. Na lyžích už odteď vyjede vždycky jen rekreačně.