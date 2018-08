Bývalá lyžařka Strachová převzala Cenu Věry Čáslavské

Bronzová slalomářka z olympijských her ve Vancouveru 2010 a majitelka kompletní sady medailí z mistrovství světa Šárka Strachová se stala pátou laureátkou Ceny Věry Čáslavské, kterou od roku 2014 uděluje Český olympijský výbor za mimořádné zásluhy o sport žen.

"Je to pro mě obrovská čest získat cenu, kterou zaštiťuje taková osobnost, jakou byla paní Věra Čáslavská, a zároveň je pro mě čest být ve skupině laureátek, jako jsou Štěpánka Hilgertová nebo Bára Špotáková," řekla Strachová.

Cenu ve tvaru skleněného "V" jí dnes předala loňská laureátka Barbora Špotáková. "V" symbolizuje iniciálu křestního jména Čáslavské, vítězství a také hrdý postoj s roztaženýma rukama nad hlavou, které gymnastky po svých sestavách zaujímají.

Třiatřicetiletá Strachová ukončila závodní kariéru loni v březnu a letos v dubnu se jí narodila dcera Ema. "Po porodu je toto první akce a je to příjemná změna, i když už se těším zpět domů," řekla bývalá elitní lyžařka. Přiznala, že ji dojal vzpomínkový medailon. "Běhal mi při něm mráz po zádech. Jsou to silné emoce, kus života. Byly tam věci, o kterých jsem snila, a teď tady stojím s cenou v ruce a na videu vidím, že se to stalo realitou," uvedla mistryně světa z roku 2007, která má ze světových šampionátů ještě stříbro a dva bronzy.

První oceněnou byla před čtyřmi lety kajakářka Štěpánka Hilgertová. Pak Cenu Věry Čáslavské obdržely předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV Naďa Knorre, bývalá sportovní gymnastka Věra Růžičková, olympijská vítězka v soutěži družstev z Londýna 1948 a loni dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem Špotáková.