Chci vyhrát každý závod. I když je to teď těžší, přiznává Samková

Po olympijském zlatu v Soči se ocitla snowboardcrossařka Eva Samková v útlumu a nyní věří, že se situace nebude opakovat, poté co si z nedávných her v Pchjongčchangu přivezla bronz. Naopak se těší na boje s větší konkurencí a ráda by zkompletovala medailovou sbírku - chybí jí cenný kov z mistrovství světa.

V Koreji získala Samková bronzovou medaili 16. února, ve stejný den jako před čtyřmi lety absolvovala vítěznou jízdu v Soči. "Nevím, jak to plánujou, ale vyšlo to na stejný den. Osud to asi není, to bych i v Koreji vyhrála," smála se čtyřiadvacetiletá Samková na oslavě bronzu v hale Redbull Max Space v areálu Pragovky.

Bronzovou olympijskou jízdu si zatím pustila jen ze záběrů ze své helmy, na které měla připevněnou kameru. "Přišlo mi, že pocit na trati, že jsem hodně vzadu, byl správnej. Fakt jsem byla hodně vzadu," podotkla. V závěru ale stihla strčit prkno v pádu na třetí místo. "A spadla mi z hlavy ta kamerka, to bylo docela vtipný," podotkla.

Po závodě strávila pár dnů v dějišti her a po návratu v Česku měla oslavu ve Vrchlabí. Pak vyrazila do španělské La Moliny na Světový pohár. "Chtělo se mi závodit, byla jsem připravená, protože v sezoně jsem zas tolik závodů nezajela," připomněla, že v zimě vynechala dost závodů kvůli zraněnému ramenu. "A navíc jsem měla klid, protože v Čechách přeci jen mám klidu míň. Bylo hezké na týden odjet pryč."

V sobotu na relativně lehké trati zvítězila a užívala si uvolněnou atmosféru závodů. "Bylo to zvláštní. Přišlo mi, že jsme všichni na společném tréninku. To nejvíc, na co všichni čekali, už bylo. Závodili jsme si a byla pěkná klidná atmoška," řekla.

Bude to jiné než po Soči, myslí si Samková

Samková působí uvolněně, dobře naladěná. Zdá se, že krize po Soči, kterou si prošla, by se nemusela opakovat. "Tehdy jsem byla strašně unavená a nevěděla, co od toho čekat. Teď už to nebude takový boom, umím s tím líp nakládat a fungovat. Umím si dát volno a bude to v pohodě," řekla svěřenkyně kouče Marka Jelínka.

V kariéře už dosáhla skoro všeho. Je trojnásobnou juniorskou mistryní světa, univerzitní šampionkou, olympijskou vítězkou i bronzovou medailistkou, majitelkou křišťálového glóbu za Světový pohár a vítězkou celkem devíti závodů seriálu SP. Jen jedna meta jí stále uniká - medaile ze světového šampionátu chybí. Jak řekla, hodilo by se sbírku zkompletovat.

"Jasný, abych si něco dokázala. Ne, to ne, ale líbilo by se mi to," přitakala majitelka dvou stříbrných míst i z prestižních X-Games a dodala: "Chci vyhrát každý závod. A jak je to teďka těžší než dřív, tak mě to víc nabudí a chci do toho víc jít. Je to větší boj a je to o to zajímavější, proto se na to těším."

Mistrovství světa se příští rok uskuteční v americkém středisku Solitude, kde před rokem vyhrála závod SP. "Tam se nám líbilo, bylo by super tam něco zajet."

Nyní ale ještě na příští sezonu nemyslí. Před sebou má sobotní závod v Moskvě a finále SP ve Veysonnaz. A pak natáčení po Evropě a plánuje volno. "Chtěla bych jet na dva týdny za kamarádkou do Ameriky, protože jsme se dlouho neviděly. Je to nejlepší kamarádka, která tam pracuje okolo Washingtonu," řekla Samková.

A v srpnu nejspíš vyrazí na Nový Zéland. Trénovat, odpočinout si i pomáhat juniorům. "Mají tam mistrovství světa a já to mám na Zélandu strašně ráda. Byl by to trénink a vždycky to beru i jako dovolenou."