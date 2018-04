Další biatlonový skandál. IBU úmyslně přehlíželo ruský doping

Centrálu Mezinárodní biatlonové unie (IBU) v Salcburku dnes prohledala rakouská policie. Zásah souvisel s vyšetřováním předsedy Anderse Besseberga a generální sekretářky Nicole Reschové. Bez dalších detailů o tom informovala Světová antidopingová agentura WADA, podle médií však vedení unie bralo úplatky za přehlížení dopingu ruských reprezentantů.

Spekuluje se také o spojitosti s prověřováním několika společností, které se podílejí na prodeji vysílacích práv, protože jejich prohledávání spustili v úterý vyšetřovatelé EU v několika zemích. Do případu je navíc zapojena norská policie, která má na starosti boj s hospodářskou kriminalitou.

"Jsou podezřelí z ekonomických trestných činů. Na jakékoliv další otázky budou odpovídat rakouské úřady," uvedli norští vyšetřovatelé v prohlášení pro televizi NRK. Francouzský deník Le Monde zase citoval šestnáctistránkovou zprávu WADA, ve které agentura uvedla, že "hlavním cílem korupce byla ochrana dopujících ruských biatlonistů".

O tom v nedávném rozhovoru pro NRK mluvil i Grigorij Rodčenkov, který odstartoval aféru kolem státem organizovaného dopingu v Rusku. V něm bývalý šéf tamní antidopingové laboratoře obvinil vedení biatlonové unie z přehlížení dopingu ruských biatlonistů, přestože výsledky kontrol a odchylky prý byly abnormální.

Besseberg i Reschová se ve stínu obvinění rozhodli do uzavření vyšetřování odstoupit z funkcí. "Myslím, že je to správná věc," řekl agentuře Reuters předseda IBU a potvrdil, že se obvinění týká dopingu. "Obvinili nás kvůli několika podezřelým vzorkům krve a dalším věcem, kterým jsme prý nevěnovali dostatečnou pozornost," dodal dvaasedmdesátiletý Nor. Hlavou světového biatlonu je od roku 1992, ale letos již oznámil, že na zářijovém kongresu nebude usilovat o znovuzvolení.

Kvůli nedůslednému boji s dopingem čelila IBU kritice už delší dobu. Několik reprezentačních týmů včetně českého proto bojkotovalo finále Světového poháru, které hostila navzdory dopingovému skandálu v ruském sportu Ťumeň. Na stejném místě se v roce 2021 mělo uskutečnit i mistrovství světa, o to ale sibiřské město kvůli dopingové aféře přišlo a šampionát byl přesunut do Fieberbrunnu.

Rusko získalo šampionát po hlasování kongresu IBU při volbě před dvěma lety, při které v souboji se Slovinskem a Českou republikou dostalo 25 z 49 hlasů. Podle Le Monde navíc měli členové kongresu za hlasy od ruského svazu slíbené úplatky ve výši 25.000 až 100.000 eur.