Davidová má bronz! Mladá biatlonistka zajela životní závod

Biatlonistka Markéta Davidová skončila na úvod sezony třetí ve vytrvalostním závodu v Pokljuce a poprvé v kariéře se ve Světovém poháru dostala na stupně vítězů. Letošní juniorská mistryně světa ve stíhačce prohrála jen s vítěznou Julijí Džymovou z Ukrajiny a Monikou Hojniszovou z Polska.

Dosud nejlepším umístěním jednadvacetileté Davidové mezi elitou bylo patnácté místo ze sprintu na únorové olympiádě v Pchjongčchangu. V SP byla nejvýše 28. ve sprintu v Ruhpoldingu. Vytrvalostní závod v SP jela poprvé v životě, předtím si ho na vrcholné úrovni zkusila na olympiádě.

"Jsem strašně ráda, že se projevila ta práce a není to jenom teď v dospělých, ale celá juniorská léta s Jindrou (trenérem Šikolou). Všechno asi do sebe zapadlo a dává to smysl. Doufám, že to nebyl jen výstřel do tmy, a budu se snažit střelbu takhle držet celou sezonu." řekla šťastná Davidová v České televizi.

Z českých závodnic bodovaly ještě 26. Eva Puskarčíková a 38. Veronika Vítková. Jessica Jislová dojela na 74. místě a Lucie Charvátová byla 81.

"Markéta nám udělala ohromnou radost. Běžela od začátku famózně a pohybovala se vepředu. Po štafetě z toho byla smutná, ale říkala, že ví, že by to mohlo jít. A teď si ukázala, že to umí a nemusí mít z čeho strach. Věřím, že nám ještě ukáže radostné okamžiky," řekl sportovní ředitel biatlonového svazu Ondřej Rybář.

Do sezony Davidová nevstoupila nejlépe a v nedělní smíšené štafetě musela na dvě trestná kola, ale v závodu na 15 km ukázala, proč je považována za český talent. Zaběhla čtvrtý nejlepší čas, měla tři čisté položky a držela se místy i v čele závodu.

Až při čtvrté položce předposlední ránu netrefila. Před posledním výstřelem si vydechla a terč "složila". V posledním běžeckém kole za sebou dokázala udržet Slovenku Paulínu Fialkovou, kterou porazila o tři vteřiny.

Po závodě přijímala gratulace, slzela štěstím a nevěděla, co říkat. "Pořád nevím a nechci o tom vůbec mluvit, protože když začnu, tak začnu brečet a neřeknu vůbec nic," smála se Davidová a nemyslela si, že střílela jistě. "Úplně bych to tak nenazvala. Snažila jsem se dělat, co dělám na tréninku, a prostě to sedlo."

Poslední českou vítězkou závodu SP je Gabriela Koukalová, která loni v únoru ovládla sprint na mistrovství světa v Hochfilzenu.

V Pokljuce pokračuje Světový pohár pátečním sprintem mužů, ženy poběží stejnou disciplínu v sobotu. V neděli jsou na pořadu stíhací závody.