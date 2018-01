Dcera slavného otce? Ne, Ledecká si už vybudovala svou značku

Na snowboardu je neporazitelná, do širší světové špičky začíná nakukovat i v alpském lyžování. Stále teprve dvaadvacetiletá Ester Ledecká od začátku letošní zimní sezony zase potvrzuje, že České republice v ní roste naprosto výjimečná sportovkyně. Teď jde jen o to, aby si dosavadní vynikající formu dokázala udržet i na ten nejdůležitější týden sezony. Ten olympijský v Pchjongčchangu, který se neúprosně blíží.



Pět snowboardových závodů v paralelním obřím slalomu - pět vítězství. Taková je prozatímní neskutečná bilance Ledecké v probíhající sezoně. Vyhrála v Rakousku, Itálii, Slovinsku i Bulharsku, nedělá rozdíly mezi přírodními podmínkami nebo jednotlivými kopci. Prostě kamkoliv přijde, tam vyhraje. Na prkně zatím ve vyřazovacích soubojích od prosince prohrála jedinkrát, v paralelním slalomu v Cortině d'Ampezzo. Tam skončila devátá, slalom byl ale z programu her po poslední olympiádě v Soči vyřazen.



Ledeckou tam proto čeká jen jediný závod, do obřího slalomu půjde čtyřiadvacátého února (v předposlední den her) jako ohromná favoritka. Český sport v současné době nemá osobnost, od které by se medailový úspěch čekal s takovou jistotou jako od Ledecké. Mysleli byste proto, že v posledním měsíci bude pečlivě pilovat poslední nedokonalosti ve svých jízdách a stoprocentně se koncentrovat jen na vysněné snowboardové zlato?



Ne tak docela. Ledecká tohle všechno možná dělat bude, zároveň ale v Pchjongčchangu chce zvládnout minimálně i dva sjezdařské závody. V prvním týdnu her pod pěti kruhy by se měla spustit na trať v superobřím a obřím slalomu, zvažovala i start v kombinaci. Její záběr je široký a v dnešní době, kdy se sportovci naopak snaží co nejúžeji specializovat, zcela nevídaný.

Snad vydrží zdraví



A ona si hlavně ani na lyžích, kde je ještě o několik levelů větší konkurence, nevede vůbec špatně. Na začátku prosince dojela ve sjezdu v kanadském Lake Louise sedmá. Až za ní byly třeba Lindsey Vonnová, Anna Veithová nebo Lara Gutová. Všechny hvězdy bílého cirkusu se musely sklonit před uměním dcery slavného otce.



Přesně takhle ji mnozí na začátku kariéry měli zafixovanou a trochu nelichotivě ji tak i označovali - jako dceru zpěváka Janka Ledeckého. To se možná ale brzy otočí a hudebník bude slýchávat, že je otcem úspěšné snowboardistky a lyžařky. Olympijský svátek může sympatickou "obojživelnici" definitivně vystřelit mezi největší hvězdy současného českého sportu.



Kvůli časové kolizi se snowboardovým závodem se nebude moct zúčastnit svého oblíbeného sjezdu, i tak ji ale v Koreji čeká nabitý program. Jediným faktorem, který by mohl překazit plánovaný útok na snowboardové zlato, je tak možná pouze ošemetné zdraví. Před čtyřmi lety v Soči ji trápila bolavá záda, před týdnem zase vynechala závod v Rogle kvůli nemoci.



Ale pokud v tomhle ohledu bude mít v Pchjongčchangu štěstí, sportovně by měla na snowboardu být jasnou favoritkou. Vždyť naposledy paralelní obří slalom nevyhrála loni v březnu. V německém Winterbergu tenkrát byla druhá, i to dokládá, jak moc vyrovnané její výkony jsou. V roce 2014 celý národ oslavoval Evu Samkovou, letos by se největších poct mohlo dostat jiné dámě na prkně. Ledecká k tomu má nakročeno skvěle. A za "tu zpěvákovu dceru" ji už pak nikdo mít nebude.