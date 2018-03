Fantazie. Samková ovládla nadvakrát závod v Rusku

Eva Samková vyhrála potřetí v sezoně závod Světového poháru ve snowboardcrossu. V Moskvě musela své jubilejní desáté vítězství v kariéře potvrdit v opakovaném finále, které se jelo znovu po nezvykle pozdě přijatém francouzském protestu kvůli špatnému otevření startovací brány.

"Bylo to trošku nepříjemné, ale nová zkušenost a je dobrý vědět, že zvládnu dvě finále za sebou a obě dvě vyhraju. Jsem ráda, že to takhle dopadlo," řekla Samková na facebooku a v legraci dodala: "Ještě nikdy se mi na světáku nestalo, že bych dvakrát vyhrála finále a dostala jen jedny prize money."

Čtyřiadvacetiletá Samková vyhrála třetí pohárový závod v řadě, do kterého nastoupila. Před ziskem bronzu na olympijských hrách v Pchjongčchangu se radovala v tureckém Erzurumu a minulý týden byla nejlepší ve španělské La Molině.

Z kvalifikace v Moskvě postoupila Samková jako třetí. Vyřazovací jízdy měly šestičlenné obsazení jako na olympiádě a Samková v nich jezdila suverénně.

Olympijská vítězka ze Soči vyhrála čtvrtfinále i semifinále a za umělého osvětlení a drobného sněžení zvládla jasně také finále. Po něm podala Francie protest kvůli tomu, že se špatně otevřela startovací brána. "Spadla pomalu a nebylo to podle pravidel, jak jsme zvyklé. Já jsem z toho výhodu neměla," řekla Samková.

Finále se opakovalo až po hodině

Zástupci FIS nechali finále opakovat až po hodině. "Jury nejprve protest Francouzek zamítla, aby ho zpětně při vyhlášení výsledků uznala, což by podle pravidel FIS nemělo být," řekl trenér Samkové Marek Jelínek. Jeho svěřenkyně pak projela cílem znovu první. "Jo, tak konečně jsem vyhrála. Říkala jsme si, že to just musím vyhrát. Byla by škoda to nevyhrát," uvedla Samková.

"Eva vyhrála všechny jízdy s poměrně velkým náskokem. Přesvědčivě zvítězila i v opakovaném finále, což svědčí o jejích obrovských kvalitách a silné mentalitě," vysekl Jelínek Samkové poklonu. "Nakonec to bylo dobré pro sport, protože by s námi neměli takhle vytírat. Měli by reagovat rychleji na protesty," řekla Samková.

V prvním finále dojela druhá Italka Michela Moioliová. V opakované jízdě se před ni dostala Francouzka Nelly Moenneová-Loccozová. "Pak za mnou Nelly přišla, že jsem nejlepší," řekla Samková. Olympijské vítězce z Pchjongčchangu Moioliové i třetí místo stačilo k zisku křišťálového glóbu za celkové prvenství v seriálu.

Samková, která vynechala šest z jedenácti odjetých pohárových závodů, je v průběžném pořadí seriálu pátá a už si nepolepší. Ve Světovém poháru pojede jen nedělní sprint dvojic v Moskvě. Závěrečný díl za týden ve Veysonnaz vynechá.

Sára Veselková obsadila v Moskvě po nezdaru ve čtvrtfinále 19. místo. Jan Kubičík a Radek Vintr vypadli v osmifinále.