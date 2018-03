FOTO: Život Evy Samkové. Od prvních krůčků až k medailím

Ve dvou letech se Eva Samková poprvé v životě postavila na lyže, v šesti si vyzkoušela snowboard. A už ho nedala z ruky. Po osmnácti letech na prkně je z ní dvojnásobná olympijská medailistka a vítězka Světového poháru ve snowboardcrossu. Rodačku ze severočeského Vrchlabí na její cestě životem doprovází kůň Pepin, dobrá nálada, úcta k přírodě i bezmezná důvěra v trenérský tým.



Holka z hor samozřejmě patří na sníh, a tak už od raného věku brázdila malá nakrátko ostříhaná holka svahy. Přirozeně začala na lyžích, ale její přechod na snowboard měl v sobě víc než jen zalíbení v nové disciplíně.

"Zjistila jsem, že mě lyžování tolik nebaví, protože člověk musí hrozně brzo vstávat. Ti šílení lyžaři chodili ještě za tmy, tak jsem si našla snowboardovou školu, kde se začínalo až na devítku," vysvětluje Samková.





Vztah ke koním a přírodě je něco, co Evu Samkovou provází celý život. O tom, že jednou bude mít svého koně, snila už od raného věku, když dojížděla do stájí ve Strážném. Nakonec se dočkala. Po zlatém triumfu v Soči dostala Pepina darem od rodného města.



"Pepin je takovej, že se s ním musí pomalu a nesmí se moc tlačit na pilu. Já naopak občas vybouchnu, jsem nervózní nebo zbytečně nepříjemná. A tak mám pocit, jako by mi Pepina někdo seslal, abych se naučila ovládat svoje emoce a řešit věci víc v klidu a s rozmyslem."



Pryč s odpadem!



Přemýšlivá věčně se usmívající závodnice se navíc realizuje i v ochraně přírodních zdrojů. Základním stavebním kamenem jejího myšlení je fakt, že když člověk přírodu využívá ke svému potěšení, měl by ji udržovat čistou a snažit se ji chránit. I proto se připojila k iniciativě "Keep It Clean", na závodech vysbírávala odpadky z parkoviště nebo se rozhodla snížit svou produkci odpadu.

"Začíná se mi líbit myšlenka zero waste - tedy co nejmenšího produkování odpadu. Do obchodu si vezmu síťovku a pytlíky na zeleninu, mám koupený skleněný brčko nebo kelímek na kafe. Jde to ruku v ruce s minimalismem. Nepotřebuju 60 druhů šamponů a mýdel, stačí mi jeden. Člověk si k tomu musí najít cestu a trochu o tom přemýšlet," odhaluje Samková své důvody.



Dřina, která baví



Kariéra bronzové medailistky z Pchjongčchangu ale nebyla vždy protkaná příjemnými chvílemi. V roce 2012 ve Spojených státech na závodě spadla a přetrhla si křížový vaz v pravém koleni. Následná rekonvalescence připravila Evu Samkovou o celou sezonu. Aby se plnohodnotně mohla vrátit, musela na sobě tvrdě makat, mimo jiné i v rakouském Red Bull DTC centru, kde ji čekalo 14 intenzivních dní tréninků, masáží a nejrůznějších testů.





"Díky tomu zranění jsem si uvědomila dvě věci. Jednak, že snowboardcross mám hrozně ráda, protože jsem to zranění obrečela. A za druhé, že na sobě musím začít pracovat. Že nestačí jenom jezdit, ale musím chodit do posilky, i když to není žádná extra zábava. Já si chci tu jízdu užít, a když vím, co jsem pro sebe udělala od jara do podzimu, že jsem trénink neošulila, tak si pak i víc věřím v ježdění."





Důvěru, kterou má olympijská šampionka ve své trenéry Jakuba Flejšara a Marka Jelínka, vykresluje situace z února 2017. Právě oni přišli na závodě Světového poháru v německém Feldbergu s hodně odvážnou teorií. Naoko zaspat na startu a na volné trati začít předjíždět soupeřky zezadu.

"Já to nějak cejtila a řekla jsem si: To je super! Všechno vyšlo skvěle. A ten zážitek dole? Přesně o tom je snowboardcross. Můžeš být poslední na startu, ale za závod zvládneš třeba všechny předjet. Není nic víc," usmívala se česká reprezentantka.



Vlčí povaha



Do předolympijské sezony v roce 2017 vstoupila Eva Samková s nově designovanou helmou, na které má vyobrazenou vlčí smečku. Eva Samková se inspirovala sebou a svým životem, ale i lidským pohledem na vlky. "Slyšela jsem o knížce, kde se člověk vydá mezi vlky, protože na ně útočí celá lidská komunita z města a on chce dokázat, že nejsou tak špatní, jak si všichni myslí. Zároveň jsem viděla dokument, ve kterém se filmaři dostali k vlkům neskutečně blízko, to bych chtěla," svěřila se.





Dravost, rychlost a síla. Vlastnosti typické pro vlka zužitkuje Eva Samková nejen ve své parádní disciplíně, ale i ve sportu, kterému se věnuje přes léto. Už dvakrát se snowboardistka stala šampionkou longboardcrossového závodu Red Bull Feel the Wheel.



Jestli se bude rodina olympijských sportů rozrůstat podle stejného trendu, moha by se i tato disciplína (tak jako skateboarding) objevit na letních hrách. A Eva Samková by se mohla stát medailovou obojživelníci.