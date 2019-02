Jsi borec. Přerostla jsi mě vším, chválil dojatý Novák Sáblíkovou

Trenér Petr Novák je spojený se všemi úspěchy rychlobruslařky Martiny Sáblíkové, ale dnešní závod označil za jeden z nejtěžších v její kariéře. Triumf jeho svěřenkyně na mistrovství světa na jednotlivých tratích v Inzellu ho nadchl a dojal zároveň. Před novináři se v jeho očích objevily i slzy.

"Chtěl bych vám i Martině říct jednu věc. Vstupují mně slzy do očí. Už na té trojce jsi přerostla svého učitele. Ty jsi lepší než já. Jsi borec a rychlobruslení půjde dál. Přerostla jsi mě se vším, i vyjadřováním, vším," řekl dojatý Novák novinářům v mix zóně po závodě a objal Sáblíkovou. "Rychlobruslení se nemusí bát. Teď potřebujeme už jen tu halu," poukázal na dlouholetou snahu o vybudování oválu, na kterém by mohli rychlobruslaři v Česku trénovat.

Sáblíková v Inzellu ovládla tratě na 3000 i 5000 metrů a rozšířila svou sbírku zlatých medailí z mistrovství světa na devatenáct. Po zdravotních problémech, které ji provázely v předešlých dvou letech, opět prokázala, že je královnou dlouhých tratí.

"Už na tiskové konferenci před sezonou jsem říkal, že Martina může atakovat světový rekord. Víc nebylo třeba říkat. Za tím cílem se šlo. Když je člověk nemocný, těžko se trénuje a těžko se drží pódium. Martina to dokázala i s tím handicapem. Teď se jen vrátila ještě silnější než předtím," podotkl Novák a poukázal na fakt, že jeho svěřenkyně i přes potíže v minulé sezoně získala stříbrnou medaili na olympiádě v Pchjongčchangu.

V Inzellu Sáblíková ovládla jeden z nejdramatičtějších závodů na 5000 metrů v historii. Hned šest rychlobruslařek z dvanácti na startu si vytvořilo nový osobní rekord, nakonec druhá Esmee Visserová z Nizozemska zajela čas 6:46,143, lepší výkon měla na kontě jen Sáblíková. A v bavorském městečku to dokázala i dnes.

"Oba, já i Martina, jsme věděli, že na tenhle čas má. Odhadovali jsme, že pojede 6:45, což jsme skoro trefili. Do závodu šla odhodlaná a tak, aby jej zajela. Nepropadala panice, ale bylo to tvrdé. Byl to jeden z nejtěžších závodů, co kdy jela," uznal Novák.