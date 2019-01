Chtěl končit, teď září. Koudelka za vzestup vděčí ženě

Loni se trápil, v posledních týdnech rozdává úsměvy. Skokan na lyžích Roman Koudelka se vrátil mezi elitu. Páté místo v celkovém hodnocení Turné čtyř můstků je toho důkazem. Přitom nechybělo moc a málem ukončil kariéru. Chmurné myšlenky mu však z hlavy vymýtila manželka Andrea. Teď jí za to děkuje, protože je zpět.

Na konci března minulého roku chtěl se vším praštit, už nechtěl pokračovat dál. Protrápená olympijská sezona ho stála téměř všechny psychické síly. V 29 letech pomýšlel Roman Koudelka na konec kariéry, i když by v ní mohl pokračovat minimálně dalších sedm let. "Byl jsem bezradný, nevěděl jsem, co dál," přiznal skokan na lyžích. Nemohl totiž najít příčinu, proč mu skákání v tak důležitém roce nešlo, ačkoliv přípravě a tréninku obětoval maximum.

V nejtěžším období kariéry jen těžko hledal motivaci. Tu mu dodala až jeho žena Andrea, které je za to nyní vděčný. Následně se k českému týmu připojil i trenér David Jiroutek, dva klíčoví lidi v Koudelkově kariéře, a začaly se dít věci. Rázem se všechno obracelo k lepšímu. S koučem zapracovali na několika detailech a vítězi pěti závodů Světového poháru se postupně vracela chuť do závodění, pomalu obnovovala víra v sebe sama a rázem přišly i výsledky. V obličeji českého skokana se objevoval čím dál častěji i smích, což se v olympijské sezoně rozhodně nestávalo.

Až do Turné čtyř můstků jich nebylo tolik. Podle Jiroutka skákal Koudelka v lehkém napětí. Po prestižní minisérii v Německu a Rakousku už by ale i tohle mělo zmizet. Rodák z Turnova si vyrovnal osobní maxima. V Ga-Pa skončil čtvrtý, v celkovém pořadí pátý, a to i přes neoblíbenou štaci v závěrečné zastávce v Bischofshofenu, kde skončil v elitní šestce. "Je to fantazie. Před Turné bych to nečekal. Předvedl jsem své nejlepší skoky v životě. A navíc ztráta pouze osm bodů na třetího v pořadí... Je to super pro další část sezony," rozplýval se Koudelka nadšením na facebookové stránce národního týmu.

Skokané teď mají před sebou druhou polovinu sezony, jejímž vrcholem bude únorové mistrovství světa v rakouském Seefeldu. Koudelka může pomýšlet na umístění mezi nejlepšími. Oproti loňsku si totiž věří. Vrátila se mu bojovnost, kterou ukázal i na Turné, když po nevydařeném skoku v Innsbrucku závod nevzdal. Ve druhém kole porazil devět soupeřů a osmnácté místo z prvního kola vylepšil v konečné deváté. "Snažím se bojovat o každý bod. To je asi největší pozitivum. Skoky mě zase začaly bavit a užívám si je. To je pro mě úplně nejvíc," cítil se spokojeně Koudelka. Rozhodně nepůsobil tak odevzdaně jako dříve.

Koudelkovi patří aktuálně třinácté místo v rámci Světového poháru. Po psychické stránce se cítí parádně. Díky výsledkům je českou jedničkou. Podle vlastních slov zůstává nohama na zemi. "Na celkové pořadí se nedívám. Jsem rád, že si skoky zase užívám a že se mi daří," konstatoval 29letý rodák z Turnova, který je zpět. Mezi elitou, s níž se může po delší době zase rovnat.