Druhou etapu ovládli Rusové Usťugov a Něprjajevová

Muži: 15 km volně: 1. Usťugov (Rus.) 30:34,1, 2. Krüger (Nor.) -12,2, 3. Bolšunov -21,9, 4. Melničenko (oba Rus.) -27,4, 5. Tönseth (Nor.) -28,0, 6. Parisse (Fr.) -30,1, 7. Spicov (Rus.) -33,7, 8. Halfvarsson (Švéd.) -43,0, 9. Notz (Něm.) -44,9, 10. Sundby (Nor.) -45,2, ...58. Knop -2:02,8, 66. Fellner (oba ČR) -2:19,1. Průběžné pořadí Tour de Ski (po 2 ze 7 etap): 1. Bolšunov 32:29,2, 2. Usťugov -6,0, 3. Klaebo (Nor.) -10,3, 4. Krüger -30,5, 5. Iversen -38,1, 6. Skar (oba Nor.) -45,1, ...61. Knop -2:35,8, 70. Fellner -2:50,2. Průběžné pořadí SP (po 11 z 32 závodů): 1. Bolšunov 444, 2. Iversen 379, 3. Klaebo 352, 4. Tönseth 345, 5. Röthe (Nor.) 344, 6. Halfvarsson 334, ...85. Novák 7, 87. Pechoušek (oba ČR) 6. Ženy: 10 km volně: 1. Něprjajevová (Rus.) 23:19,9, 2. Östbergová (Nor.) -0,3, 3. Sedovová (Rus.) -10,9, 4. Pärmäkoskiová (Fin.) -17,4, 5. H. Wengová (Nor.) -21,2, 6. Digginsová (USA) -27,2, 7. Bělorukovová (Rus.) -36,1, 8. Von Siebenthalová (Švýc.) -44,0, 9. Slindová (Nor.) -49,0, 10. Hennigová (Něm.) -49,5, ...34. Schützová -1:43,3, 41. Razýmová (obě ČR) -1:57,7. Průběžné pořadí Tour de Ski (po 2 ze 7 etap): 1. Něprjajevová 25:12,8, 2. Digginsová -23,6, 3. Östbergová -28,3, 4. Bělorukovová -35,2, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -44,0, 6. Ingemarsdotterová (Švéd.) -46,5, ...37. Schützová -2:34,9, 42. Razýmová -2:50,3. Průběžné pořadí SP (po 11 z 32 závodů): 1. Johaugová (Nor.) 600, 2. Östbergová 512, 3. Pärmäkoskiová 467, 4. Anderssonová 409, 5. Nilssonová (obě Švéd.) 390, 6. Něprjajevová 382, ...73. Beranová 5, 75. Janatová (obě ČR) 2.