Janatová: Snad se do křesla pro vedoucí závodnici vrátím

S trikolórou zamotanou do copu a za podpory fanoušků překvapila běžkyně na lyžích Kateřina Janatová na Vysočině životním výkonem. Zatím spíše sprinterka si v Novém Městě na Moravě chvilku užívala pozici vedoucí ženy závodu Světového poháru a nakonec slavila třinácté místo.

Dvaadvacetiletá Janatová startovala s číslem dvě, na trati se přehnala kolem Estonky Patricije Eidukaové a cílem projela první. Usedla díky tomu do křesla vedoucí závodnice, přes ramena dostala kůži na zahřátí a její úsměv zářil do kamer poměrně dlouho. Sesadila ji až s dvaadvacítkou jedoucí Švédka Moa Lundgrenová.

"Byl to úžasný pocit. Bylo to poprvé a snad v něm pobudu ještě víckrát. A kdyby to bylo ještě tuhle sezonu, budu nadšená," říkala Janatová nadšeně.

V kariéře dosud bodovala převážně ve sprintech. V distančních závodech se do třicítky vešla třikrát a vždy dojela až ve třetí desítce. Na Vysočině pomohli svěřenkyni kouče Jana France hluční fanoušci. "Táhli mě, atmosféra byla úžasná," poděkovala. V ochozech měla rodiče a kamarády, ale nestihla se s nimi potkat. "Je tu opravdu hodně lidí, možná jsem zaslechla pár známých hlasů, ale nejsem si jistá," řekla.

Na trati od prvních metrů šturmovala, jako by jela sprint. "Myslím, že mi sedí začít rychleji a zkusit přežít. Když jsem zjistila, že na druhém kilometru pořád vedu, tak jsem z toho měla trochu obavy," naznačila, jak se nechala diváky pobláznit. V závěru proto uvadala. "Asi mi trochu došlo, jako vždycky, ještě to nemám úplně pod kontrolou."

Vzhledem k horším sněhovým podmínkám se jelo na navezeném sněhu. Navíc ráno začalo sněžit. "Podmínky mě neovlivňují. Snažím se být pozitivně naladěná na všechno, to mě může posunout dál, než abych se hroutila, že se trať trochu sype nebo že sněží," řekla a dodala: "Jela jsem s dvojkou a měla trať lepší."

Jako jediná z českých závodnic dokončila etapovou Tour de Ski. Minulý víkend jela sprinty v Drážďanech, přesto nyní dosáhla životního výsledku. "Už cítím křeče v rukou a těším se, až si odpočinu, ale s trenérem jsme se snažili, aby šla forma nahoru, a zatím se to daří. Závod od závodu jezdím líp a líp," těšilo Janatovou, která doufá v nejlepší formu na MS do 23 let v Oberwiesenthalu na přelomu února a března.

Stužku s trikolórou do vlasů si na startu v Novém Městě na Moravě dala většina českých běžkyň. "Je to symbol a v Česku tak trochu nutnost," uvedla.

V neděli se pokusí udržet na předních příčkách i ve stíhacím závodu na deset kilometrů. Jediné, co ji straší, je klasická technika. "Jsem lepší skejtař než klasik, tak uvidíme. Ale věřím, že když nám klapnou lyže a máza, mohl by z toho být zase dobrý výsledek," řekla běžkyně, která dříve sjezdovala a dělala atletiku.