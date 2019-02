Johaugová získala druhé zlato, Razýmová výrazně zaostala

Běh: Ženy - 10 km klasicky: 1. Johaugová (Nor.) 27:02,1, 2. Karlssonová (Švéd.) -12,2, 3. Östbergová (Nor.) -35,6, 4. Pärmäkoskiová (Fin.) -37,0, 5. Fähndrichová (Švýc.) -1:03,9, 6. Sedovová -1:04,9, 7. Něprjajevová (obě Rus.) -1:07,5, 8. Stadloberová (Rak.) -1:07,9, 9. Kallaová (Švéd.) -1:09,2, 10. Jacobsenová (Nor.) -1:09,4, ...37. Razýmová -2:44,8, 45. Schützová -3:22,2, 48. Hynčicová -3:38,1, 60. Janatová (všechny ČR) -4:30,7.