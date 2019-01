Klaebo i Östbergová navýšili náskok na čele Tour de Ski

Muži - 15 km klasicky s hromadným startem: 1. Klaebo (Nor.) 40:52,6, 2. De Fabiani (It.) -0,6, 3. Bolšunov -2,6, 4. Larkov -3,4, 5. Vylegžanin -4,6, 6. Sobakarev (všichni Rus.) -6,3, 7. Holund (Nor.) -13,0, 8. Spicov (Rus.) -27,1, 9. Musgrave (Brit.) -29,0, 10. Sundby (Nor.) -29,9, ...39. Fellner -3:27,5, 40. Knop (oba ČR) -3:35,3. Průběžné pořadí Tour de Ski (po 6 ze 7 etap): 1. Klaebo 2:35:08,1, 2. Usťugov (Rus.) -1:20,4, 3. Bolšunov -1:43,8, 4. De Fabiani -2:40,5, 5. Krüger -3:06,8, 6. Röthe (oba Nor.) -3:24,6, ...40. Knop -10:40,2, 41. Fellner -10:44,8. Průběžné pořadí SP (po 15 z 32 závodů): 1. Bolšunov 562, 2. Klaebo 530, 3. Iversen (Nor.) 466, 4. Halfvarsson (Švéd.) 427, 5. Röthe 424, 6. Tönseth (Nor.) 421, ...88. Novák 7, 90. Pechoušek (oba ČR) 6. Ženy - 10 km klasicky s hromadným startem: 1. Östbergová (Nor.) 29:34,4, 2. Něprjajevová -10,0, 3. Sedovová (obě Rus.) -10,8, 4. Pärmäkoskiová (Fin.) -12,5, 5. Bělorukovová (Rus.) -39,7, 6. H. Wengová (Nor.) -1:10,0, 7. Digginsová (USA) -1:19,3, 8. Lampičová (Slovin.) -1:36,8, 9. Molanderová Kristiansenová (Švéd.), 10. Mononenová (Fin.) obě -1:36,9, ...19. Razýmová -2:16,8, 29. Schützová (obě ČR) -3:47,2. Průběžné pořadí Tour de Ski (po 6 ze 7 etap): 1. Östbergová 1:55:16,2, 2. Něprjajevová -53,4, 3. Pärmäkoskiová -2:13,1, 4. Bělorukovová -2:27,4, 5. Sedovová -3:03,6, 6. Digginsová -3:07,9, ...25. Razýmová -10:21,5, 30. Schützová -13:36,7. Průběžné pořadí SP (po 15 z 32 závodů): 1. Östbergová 702, 2. Johaugová (Nor.) 600, 3. Pärmäkoskiová 597, 4. Něprjajevová 535, 5. Bělorukovová 484, 6. Nilssonová (Švéd.) 466, ...63. Razýmová 19, 81. Beranová (ČR) 5, 82. Schützová 2, 83. Janatová (ČR) 2.