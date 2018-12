Konec ve čtvrtfinále. Češi doběhli mezi posledními, i tak překvapili

Sprint na 1,3 km volnou technikou: Muži: 1. Klaebo (Nor.) 2:17,99, 2. Jouve -0,34, 3. Chanavat (oba Fr.) -0,39, 4. Skar -0,76, 5. Iversen (oba Nor.) -1,67, 6. Bolšunov (Rus.) -3,17, ...25. Pechoušek, v kvalifikaci 70. Fellner, 83. Knop (všichni ČR). Průběžné pořadí Tour de Ski (po 1. etapě): 1. Klaebo 1:16,8, 2. Jouve -8,0, 3. Chanavat -13,2, 4. Skar -16,3, 5. Iversen -18,6, 6. Bolšunov -21,4, ...26. Pechoušek -59,7, 70. Fellner -1:09,4, 83. Knop -1:11,3. Průběžné pořadí SP (po 10 z 32 závodů): 1. Bolšunov 401, 2. Iversen 365, 3. Klaebo 330, 4. Röthe 329, 5. Tönseth (oba Nor.) 308, 6. Halfvarsson (Švéd.) 304, ...83. Novák (ČR) 7, 86. Pechoušek 6. Ženy: 1. Nilssonová 2:36,26, 2. Ingemarsdotterová (obě Švéd.) -3,00, 3. Digginsová (USA) -3,07, 4. Bělorukovová (Rus.) -3,16, 5. Sömskarová (Švéd.) -3,26, 6. Bjornsenová (USA) -3,40, ...26. Beranová, 29. Janatová, v kvalifikaci 42. Schützová, 50. Razýmová (všechny ČR). Průběžné pořadí Tour de Ski (po 1. etapě): 1. Nilssonová 1:36,3, 2. Ingemarsdotterová -9,0, 3. Digginsová -13,0, 4. Bělorukovová, 5. Sömskarová obě -15,7, 6. Bjornsenová -17,6, ...26. Beranová -1:00,8, 29. Janatová -1:02,0, 42. Schützová -1:08,2, 50. Razýmová -1:09,2. Průběžné pořadí SP (po 10 z 32 závodů): 1. Johaugová 600, 2. Östbergová (obě Nor.) 466, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) 427, 4. Anderssonová (Švéd.) 409, 5. Nilssonová 390, 6. Kallaová (Švéd.) 369, ...73. Beranová 5, 75. Janatová 2.