Nadějný začátek! Tři čeští lyžaři poběží na úvod čtvrtfinále sprintu

Tereza Beranová, Kateřina Janatová a Jan Pechoušek postoupili v úvodním sprintu Tour de Ski v běhu na lyžích v Toblachu do vyřazovacích jízd. Pro Beranovou i Pechouška to znamená zisk prvních bodů ve Světovém poháru, v němž dosud startovali pouze v jediném závodu, poprvé se do elitní třicítky dostala také Janatová.

Dvacetiletá liberecká závodnice Beranová obsadila v kvalifikaci 23. místo s pětivteřinovou ztrátou na nejrychlejší Američanku Sadie Bjornsenovou, Janatová byla osmadvacátá. Staly se tak prvními českými běžkyněmi, které v této sezoně bodovaly v SP.

Sandra Schützová se dělila o 42. místo s obhájkyní prvenství v Tour de Ski Heidi Wengovou z Norska, Kateřina Razýmová skončila padesátá.

Pechoušek dosud v SP startoval jen před dvěma týdny ve sprintu v Davosu, kde skončil na 59. pozici. V Toblachu byl v kvalifikaci osmadvacátý. Další Češi měli k postupu daleko: Adam Fellner obsadil sedmdesáté a Petr Knop 83. místo.

Z první příčky do čtvrtfinále nastoupí favorizovaný Nor Johannes Hösflot Klaebo. Obhájce prvenství v Tour de Ski ani v mužské kvalifikaci neuspěl, Švýcar Dario Cologna skončil až čtyřiapadesátý.

Úspěšní čeští sprinteři nicméně v rámci Tour de Ski už další body nepřidají. Po sprintu odjedou všichni tři z Toblachu domů, s účastí v celém seriálu totiž počítají pouze Fellner s Knopem a Razýmová se Schützovou.