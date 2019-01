Norka Östbergová vyhrála poprvé v kariéře Tour de Ski

Ženy - stíhací závod (9 km volnou technikou): 1. Östbergová (Nor.) 35:15,0, 2. Něprjajevová (Rus.) -2:42,0, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) -2:55,9, 4. Sedovová -3:53,2, 5. Bělorukovová (obě Rus.) -4:47,4, 6. Digginsová (USA) -5:13,5, 7. H. Wengová (Nor.) -6:49,3, 8. Išidaová (Jap.) -9:16,2, 9. Slindová (Nor.) -9:30,5, 10. Istominová (Rus.) -9:45,0, ...23. Razýmová -13:24,7, 28. Schützová (obě ČR) -17:16,2. Průběžné pořadí SP (po 17 z 32 závodů): 1. Östbergová 1152, 2. Pärmäkoskiová 883, 3. Něprjajevová 881, 4. Bělorukovová 680, 5. Digginsová 601, 6. Johaugová (Nor.) 600, ...47. Razýmová 61, 65. Schützová 21, 83. Beranová 5, 84. Janatová (obě ČR) 2.