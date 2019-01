Nováková poprvé bodovala. Manificat vyhrál mužskou patnáctku

Muži - 15 km volně: 1. Manificat (Fr.) 34:55,4, 2. Krüger -1,1, 3. Tönseth (oba Nor.) -8,7, 4. Usťugov (Rus.) -11,2, 5. Röthe (Nor.) -19,9, 6. Niskanen (Fin.) -20,1, 7. Bolšunov (Rus.) -23,4, 8. D. Cologna (Švýc.) -23,9, 9. Harvey (Kan.) -31,4, 10. Musgrave (Brit.) -35,0, ...61. Knop -2:50,8, 62. Bešťák -2:55,0, 71. Fellner -3:39,2, 72. Rypl (všichni ČR) -3:45,8. Průběžné pořadí SP (po 21 z 32 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 1034, 2. Bolšunov 946, 3. Röthe 755, 4. Tönseth 657, 5. Krüger 657, 6. Usťugov 604, ...101. Novák 14, 113. Pechoušek (oba ČR) 6. Ženy - 10 km volně: 1. Johaugová 25:48,2, 2. Jacobsenová (obě Nor.) -22,8, 3. Anderssonová (Švéd.) -24,9, 4. Digginsová (USA) -38,3, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -53,3, 6. Östbergová (Nor.) -58,7, 7. Něprjajevová (Rus.) -1:02,0, 8. H. Wengová -1:08,7, 9. Hagaová (obě Nor.) -1:11,5, 10. Něčajevská (Rus.) -1:12,3, ...24. Nováková -1:51,1, 35. Razýmová -2:11,0, 43. Hynčicová -2:37,5, 51. Schützová (všechny ČR) -3:04,8. Průběžné pořadí SP (po 21 z 32 závodů): 1. Östbergová 1237, 2. Něprjajevová 1057, 3. Pärmäkoskiová 1002, 4. Johaugová 800, 5. Bělorukovová (Rus.) 695, 6. Digginsová 693, ...48. Razýmová 73, 70. Schützová 21, 91. Nováková 7, 96. Beranová 5, 97. Janatová (obě ČR) 2.