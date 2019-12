První etapu vyhrála Johaugová, Nováková dojela třiadvacátá

Závod SP a Tour de Ski v běhu na lyžích v Lenzerheide (Švýcarsko): Ženy - 11 km volně s hromadným startem: 1. Johaugová 28:12,1, 2. H. Wengová (obě Nor.) -12,3, 3. Anderssonová (Švéd.) -12,9, 4. Östbergová -13,1, 5. Jacobsenová (obě Nor.) -24,1, 6. Něprjajevová (Rus.) -40,1, 7. T. U. Wengová (Nor.) -40,6, 8. Lundgrenová -41,3, 9. Kallaová (obě Švéd.) -41,9, 10. Niskanenová (Fin.) -42,0, ...23. Nováková -1:02,6, 26. Razýmová -1:15,7, 33. Janatová -1:47,6, 61. Schützová (všechny ČR) -3:10,7. Průběžné pořadí SP (po 9 z 38 závodů): 1. Johaugová 591, 2. H. Wengová 442, 3. Digginsová (USA) 347, 4. Jacobsenová 309, 5. Maubetová Bjornsenová (USA) 281, 6. Pärmäkoskiová (Fin.) 276, ...15. Razýmová 158, 31. Nováková 64, 56. Janatová 17, 73. Beranová (ČR) 4. 14:15 muži - 15 km volně s hromadným startem.