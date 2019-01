Razýmová zopakovala letošní maximum, vládla Johaugová

Ženy - 10 km klasicky: 1. Johaugová (Nor.) 29:53,7, 2. Anderssonová (Švéd.) -48,4, 3. Něprjajevová (Rus.) -56,7, 4. Pärmäkoskiová (Fin.) -1:14,0, 5. Östbergová (Nor.) -1:14,8, 6. Kallaová (Švéd.) -1:19,9, 7. Jacobsenová (Nor.) -1:26,5, 8. Sedovová (Rus.) -1:41,6, 9. Henningová (Něm.) -2:02,9, 10. Žerebjatěvová (Rus.) -2:07,0, ...19. Razýmová -2:45,8, 33. Nováková -3:26,7, 42. Hynčicová -4:24,9, 44. Schützová (všechny ČR) -4:44,1. Průběžné pořadí SP (po 20 z 32 závodů): 1. Östbergová 1197, 2. Něprjajevová 1021, 3. Pärmäkoskiová 957, 4. Johaugová 700, 5. Bělorukovová (Rus.) 680, 6. Digginsová (USA) 643, ...48. Razýmová 73, 70. Schützová 21, 94. Beranová 5, 93. Janatová (obě ČR) 2.