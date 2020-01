Stíhačku ovládla Johaugová. Razýmová osmá

Závody SP v běhu na lyžích v Novém Městě na Moravě (Žďársko): Ženy - stíhací závod 10 km klasicky: 1. Johaugová (Nor.) 26:49,7, 2. Něprjajevová (Rus.) -1:04,8, 3. Östbergová, 4. H. Wengová (obě Nor.) obě -1:06,0, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -1:49,1, 6. Anderssonová (Švéd.) -1:49,4, 7. Niskanenová (Fin.) -1:56,7, 8. Razýmová (ČR) -1:59,9, 9. Hagaová (Nor.) -2:06,8, 10. Digginsová (USA) -2:12,0, ...16. Janatová -2:40,4, 36. Nováková -4:21,6, 49. Schützová -5:55,7, 50. Hynčicová -6:08,3, 55. Moravcová -7:10,2, 56. Havlíčková -7:32,2, 57. Sixtová -7:41,3, 60. Holíková (všechny ČR) -8:39,8. Průběžné pořadí SP (po 19 z 38 závodů): 1. Johaugová 1409, 2. H. Wengová 952, 3. Něprjajevová 939, 4. Digginsová 720, 5. Jacobsenová (Nor.) 699, 6. Maubetová Bjornsenová (USA) 622, ...26. Razýmová 216, 37. Janatová 109, 44. Nováková 67, 75. Beranová (ČR) 15. 13:00 stíhací závod 15 km klasicky muži.