Sundby těsně vyhrál patnáctku klasickou technikou

Běh: Muži - 15 km klasicky: 1. Sundby (Nor.) 38:22,6, 2. Bessměrtnych (Rus.) -2,9, 3. Niskanen (Fin.) -20,4, 4. Larkov (Rus.) -22,8, 5. Tönseth (Nor.) -24,3, 6. D. Cologna (Švýc.) -32,4, 7. Röthe (Nor.) -33,9, 8. Bolšunov (Rus.) a Musgrave (Brit.) oba -58,5, 10. Iversen (Nor.) -1:00,5, ...39. M. Novák -3:23,7, 42. Rypl -3:36,2, 49. Fellner -3:59,4, 66. Knop (všichni ČR) -5:13,1.