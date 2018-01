VIDEO: Nováková honila lyži, na Tour si přesto vede skvěle

České běžecké lyžování prožívá temné časy. Éra Kateřiny Neumannové je už dávno pryč, Lukáš Bauer reprezentační kariéru definitivně ukončil na konci minulé sezony. A jejich nástupci byli v obou kategoriích dlouho v nedohlednu. Až teď začíná na zamračeném nebi přece jen vycházet nová hvězda. Zatím sice září slabě, výkony čtyřiadvacetileté Petry Novákové jsou ale do budoucna velkým příslibem.



Rodačka z Karlových Varů je po uplynulých letech, kdy ji neustále brzdily zdravotní problémy, konečně zcela fit a na výsledcích je to znát. V prosinci 2015 byla ve skiatlonu Světového poháru v norském Lillehammeru šestá a zdálo se, že má skvěle našlápnuto. Následující dvě sezony se však podobně dobrému výsledku ani nepřiblížila.



Až letos. Do kolotoče tradičního seriálu naskočila v půlce prosince v Davosu a na desetikilometrové trati skončila třináctá. "Po skoro třináctiměsíčním čekání na body jich mám rovnou dvacet," radovala se pak na svých sociálních sítích. A dobrá forma jí vydržela i na přelomu roku, kdy se odvážně pustila do prestižní série Tour de Ski.



Sedmnáctá příčka v úvodním sprintu, čtrnáctá na klasické desítce a po stejně dlouhé trati volnou technikou dokonce v celkovém pořadí etapového závodu poskočila na deváté místo. Mezi lyžařkami ze severských zemí najednou v popředí výsledkových listin po dlouhé době svítila i česká vlaječka. Až v německém Oberstdorfu, ve čtvrté etapě Tour, si Nováková znovu vybrala nešťastnou dávku smůly.



Na volné desítce s hromadným startem dojela jednatřicátá, nebylo to ale kvůli tomu, že by na nejlepší nestačila. Pohybovala se ve druhé desítce v kontaktu s nejužší špičkou. Jenže v prvním kopci posledního okruhu znenadání přišla o levou lyži. "Prostě mi vypla," podotkla po závodě. Na svůj Instagram pak přidala video, které celou situaci ukazuje.

Nováková ve stoupání lyži ztratila a musela se za ní vydat zpátky. Ta totiž z kopce sjížděla dolů, kolem vláčku ostatních závodnic. Česká lyžařka ji sice po chvilce v krkolomné pozici dostihla, na svou pozici se už ale vzhledem ke zvýšenému tempu v posledním okruhu vrátit nedokázala. "Ztráta lyže mě v posledním kole připravila o boj o cenné vteřiny do celkového pořadí Tour i o pár míst v průběžném pořadí," hodnotila pokles z deváté na třináctou příčku.

Na suverénní Norku Oestbergovou ztrácí téměř tři a půl minuty, za osmou Švédkou Haagovou ale zaostává jen o půlminutu. "Stalo se něco, co jsem nemohla ovlivnit, nemá cenu nad tím dál přemýšlet," uvedla Nováková k neposlušné lyži. A neztrácí potřebný optimismus. "Nevadí, máme ještě dvě etapy," vyhlížela víkendový vrchol letošní Tour v Itálii.



Tam bude bojovat o elitní desítku celkového pořadí, což je před blížícími se olympijskými hrami velmi nadějné. Do sportovního svátku v korejském Pchjongčchangu totiž už zbývá jen pět týdnů.